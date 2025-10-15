Đội tuyển TPHCM giành 2 HCB tại giải bóng ném vô địch quốc gia 2025

Các trận chung kết nội dung nam, nữ tại giải bóng ném vô địch quốc gia 2025 đã khép lại bằng cuộc giằng co đầy hấp dẫn.

Trận chung kết nội dung nam đã diễn ra hấp dẫn tại giải bóng ném vô địch quốc gia 2025. Ảnh: PICHOOF

Giải bóng ném vô địch quốc gia 2025 xác định 2 trận bán kết nội dung nam và nội dung nữ đều là cuộc so tài giữa đội tuyển TPHCM và đội tuyển Hà Nội trên sân đấu tại Đà Nẵng ở buổi tối ngày 14-10. Đây vẫn là cặp đấu nhiều duyên nợ trong những năm qua.

Tại trận chung kết nội dung nam, HLV Huỳnh Minh Ngôn (TPHCM) vẫn sở hữu nhiều tay ném có chuyên môn tốt tham gia thi đấu như Lê Minh, Toàn Phong, Hải Triều, Ngọc Quý, Tá Trực, Anh Duy, Thành Tài, Thiện Tâm và Quốc Huy. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) vẫn có sự thận trọng để các học trò chuẩn bị thi đấu với tinh thần cao nhất. Cầu thủ 2 bên đã giằng co quyết liệt trong 2 ván đấu. Kết thúc tranh tài, đội tuyển TPHCM để thua sít sao 28-32 qua đó nhận ngôi á quân giải năm nay. Đây là kết quả đáng tiếc cho các cầu thủ bóng ném nam TPHCM bởi họ từng lên ngôi vô địch ở năm 2024.

Cầu thủ thi đấu trận chung kết nội dung nữ. Ảnh: PICHOOF

Trong trận chung kết nội dung nữ, các tay ném TPHCM đã tập trung giải quyết nhiều tình huống quyết định tuy nhiên vẫn thiếu một chút may mắn. Vì thế, đội tuyển TPHCM thua 19-29 trước đội tuyển Hà Nội.

Với 2 chiến thắng tại 2 trận chung kết, đội tuyển Hà Nội giành 2 HCV giải năm nay. Trong khi đó, đội tuyển bóng ném TPHCM có 2 HCB.

Ở nội dung nữ, đội Bình Định và Gia Lai nhận HCĐ còn Đà Nẵng và Lào Cai nhận HCĐ nội dung nam.

“Giải đấu đã diễn ra với các trận đấu đảm bảo chuyên môn. Chúng tôi cũng xem xét kỹ phong độ của các cầu thủ trọng điểm trong giải đấu này để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn bóng ném (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Thạc Vũ chia sẻ.

MINH CHIẾN