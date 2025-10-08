Đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ chọn VĐV dự SEA Games 33 sau giải vô địch quốc gia 2025

Bóng ném Việt Nam sẽ lựa chọn cầu thủ nam, nữ tham dự SEA Games 33-2025 và cơ hội dành cho những người đạt phong độ cao tại giải vô địch quốc gia 2025.

Các cầu thủ bóng ném nữ hàng đầu Việt Nam đều góp mặt giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: PICHOOF

Phong độ quyết định suất SEA Games 33-2025

Giải bóng ném vô địch quốc gia 2025 được tổ chức từ ngày 8-10 tới 15-10 tại Đà Nẵng. Gần 130 cầu thủ của các đội bóng nam, nữ trong cả nước tham gia tranh tài. “Các đội tuyển bóng ném nam, nữ Việt Nam dự kiến góp mặt SEA Games 33-2025. Vì vậy, giải vô địch quốc gia 2025 có giá trị chuyên môn quan trọng để từng ban huấn luyện xác định cầu thủ phong độ cao làm nhiệm vụ quốc gia sau đó”, đại diện bộ môn bóng ném (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Thạc Vũ trao đổi.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng ném Việt Nam – ông Đào Đức Kiên cũng phân tích: “Lực lượng VĐV bóng ném thành tích cao được một số địa phương đào tạo huấn luyện thường niên. Khi cầu thủ tham dự giải vô địch quốc gia, họ được cơ hội thi đấu hết khả năng của mình. Chúng tôi rất hy vọng những tay ném xuất sắc nhất giữ được thành tích tại giải năm nay”.

Cục TDTT Việt Nam đã đăng ký tham gia nội dung nam, nữ (trong nhà) môn bóng ném SEA Games 33-2025. Trên lý thuyết, các cầu thủ từng tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2025 (tháng 2-2025) tại Thái Lan là những người sẽ được chú ý chuyên môn. Tuy nhiên, ban huấn luyện giữ sự công bằng về tuyển chọn lực lượng. Phong độ và thành tích của tất cả VĐV tại giải vô địch quốc gia 2025 sẽ là tiền đề giúp nhà quản lý tìm ra cầu thủ tốt nhất. Mục tiêu giành thành tích SEA Games 33-2025 là yêu cầu cao nhất được đặt ra.

Mục tiêu phấn đấu có HCV

Đội bóng ném trong nhà nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Ảnh: VHF

2 đội tuyển bóng ném nam, nữ (trong nhà) Việt Nam được kiểm chứng phong độ cùng các đối thủ khu vực thông qua giải vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Thái Lan. Khi đó, chúng ta góp mặt 2 trận chung kết. Đội nữ giành HCV khi thắng đội Thái Lan tại chung kết còn đội nam đạt HCB do thua Thái Lan trong trận quyết định.

“Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chuyên môn chuẩn bị SEA Games 33-2025. Từng ban huấn luyện có chỉ tiêu thành tích và đó cũng là động lực để cầu thủ nỗ lực hướng đến”, ông Nguyễn Thạc Vũ nói thêm.

Qua tìm hiểu, đội tuyển bóng ném Việt Nam đặt chỉ tiêu phấn đấu giành HCV SEA Games 33-2025. Các trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 mới phản ánh 50% chuyên môn của các đội bóng. 50% còn lại sẽ phục thuộc vào sự chuẩn bị nhiều mặt (lực lượng, chiến thuật thi đấu, tinh thần…) từ nay tới khi SEA Games 33-2025 khởi tranh.

Ban tổ chức SEA Games 33-2025 chỉ tranh tài 2 nội dung môn bóng ném trong nhà nam, nữ. Bóng ném không diễn ra tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Trước đó, môn này góp mặt SEA Games 31-2021 ở Việt Nam. Sau gần 4 năm, bóng ném trở lại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tại SEA Games 31-2021, đội tuyển nam, nữ (trong nhà) Việt Nam đã giành HCV. Tuy nhiên, các đội bóng đã thay đổi lực lượng cầu thủ sau một quá trình và đội tuyển bóng ném Việt Nam sẽ lựa chọn VĐV tốt nhất tại giải vô địch quốc gia 2025 chuẩn bị cho cuộc đấu SEA Games 33-2025.

Bóng ném TPHCM vẫn chiếm ưu thế giải vô địch quốc gia nhiều năm qua. Ảnh: VHF Nội dung nữ giải bóng ném vô địch quốc gia 2025 có các đội tham dự gồm TPHCM, Hà Nội, Gia Lai, Tuyên Quang. Nội dung nam có các đội đăng ký gồm TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Lào Cai. Hiện tại, đội nữ Hà Nội và đội nam TPHCM đang là đương kim vô địch quốc gia.

MINH CHIẾN