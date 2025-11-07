Thủ đô Hà Nội quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic và ASIAD

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000.

Trong tương lai khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội sẽ được hình thành. Ảnh: ĐĂNG HUY

Quyết định được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành. Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh, thành phố Hà Nội, được giới hạn bởi phía Bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía Nam giáp đường Vành đai 4, phía Đông tiếp giáp với khu dân cư hiện hữu và CCN Ngọc Hồi, phía Tây giáp với phân khu đô thị C4.

Quy mô nghiên cứu quy Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 khoảng 16.081 ha. Quy mô lập Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000 khoảng 3.280 ha. Thời hạn quy hoạch tới năm 2045 tầm nhìn tới năm 2065.

Khu đô thị thể thao Olympic được định hướng ngoài là nơi tập trung các công trình thể thao tầm cỡ quốc tế gồm sân vận động, học viện đào tạo VĐV, khu liên hợp thể thao và các “làng Olympic”, tích hợp hệ thống đô thị sinh thái, du lịch, thương mại dịch vụ. Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A góp phần hiện thực hóa định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và Thế vận hội Olympic trong tương lai.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, bổ sung hệ thống trục đường, giao thông nội bộ, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đặc thù; xác định nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc, cấu trúc đô thị và các khu chức năng đặc trưng, hướng tới phát triển ổn định, bền vững.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội) là đơn vị tổ chức lập quy hoạch; cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch – Kiến trúc, cơ quan phê duyệt là UBND thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện đồ án không quá 9 tháng kể từ khi nhiệm vụ được phê duyệt.

MINH CHIẾN