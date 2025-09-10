Canelo Alvarez vs Terence Crawford: Doanh thu bán vé trực tiếp cao thứ 3 ở trong lịch sử quyền Anh

“Ông bầu trọc đầu” Dana White đã xác nhận rằng trận đấu tranh đai vô địch hạng siêu trung tối thượng giữa Canelo Alvarez và Terence Crawford, diễn ra vào ngày 13-9-2025 tới đây sẽ có doanh thu bán vé trực tiếp cao thứ ba trong lịch sử quyền Anh thế giới.

Ông bầu Dana White là đại diện truyền thông của sự kiện

Vị Chủ tịch White của UFC, nhưng gần đây đã trở thành người đồng hợp tác với “Ông bầu mới nổi” Turki Alashkikh cùng thương hiệu TKO Boxing, và là đồng quảng bá sự kiện đã được sơn phết: “Once In A Lifetime và There Can Only Be One” (nghĩa là: “Chỉ có một lần trong đời” và “Chỉ có một mà thôi”) đã công bố những con số bán vé rất ấn tượng.

Theo ông bầu White, trận Canelo vs Crawford có số lượng vé bán ra trực tiếp chỉ xếp sau 2 trận đấu “hoàng kim” trong thì quá khứ là Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao và Floyd Mayweather vs Conor McGregor (cả 2 lần đều có sự góp mặt của “Money” Mayweather).

Doanh thu kỷ lục này là minh chứng cho sức hút khổng lồ của cả 2 võ sĩ tên tuổi. Canelo là ngôi sao bán vé trả tiền theo lượt xem (pay-per-view - PPV) lớn nhất của làng quyền Anh hiện tại. Dù Crawford không có sức hấp dẫn thương mại tương tự, anh đã đạt được một số thành tựu ấn tượng nhất trong môn thể thao này.

Một chiến thắng nữa hẳn sẽ giúp anh trở thành Nhà vô địch tối thượng ở 3 hạng cân khác nhau, sau khi đã vô địch tuyệt đối (thắng cả 4 đai vô địch WBA, WBO, IBF và WBC) các hạng cân dưới trung - năm 2017 và bán trung - diễn ra cách đây 2 năm, hồi năm 2023.

“Trận chiến đầu tiên của tôi - tôi đã nói về quyền Anh trong một thời gian dài, sẽ chính là Canelo Crawford, một trong những trận đấu quyền vĩ đại nhất nhất từ trước đến nay. Đó là theo đúng nghĩa đen, một trong trận đấu lớn nất trong lịch sử chuyên nghiệp".

“Doanh thu bán vé trực tiếp của trận đấu này đang là cao thứ 3, ở trong lịch sử quyền Anh, và là doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay tại một SVĐ. Thật tuyệt vời và siêu thực cùng một lúc như vậy”, White nói diễn ra tại SVĐ Allegiant có sức chứa 72 ngàn chỗ ngồi.

Câu chuyện về một võ sĩ nhỏ con, thiên về kỹ thuật, phi thăng đến 2 hạng cân để thách đấu một nhà vô địch mạnh mẽ và đã khẳng định được tên tuổi, thu hút sự quan tâm tối đa của người hâm mộ. SVĐ Allegiant khổng lồ ở Las Vegas, có thể chứa một lượng khán giả lớn, giúp doanh thu bán vé trực tiếp cao hơn nhiều so với sàn đài thông thường.

Giá vé cao, với mức vé thấp nhất được bán giá hơn 350 USD - và các phòng suite có giá hàng chục ngàn USD, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhu cầu “xem - nhìn” khổng lồ đối với sự kiện này. Sự tham gia hỗ trợ tài chính khổng lồ của phía Saudi Arabia, cũng tạo ra mức độ quảng bá và hậu thuẫn hiếm thấy trong quyền Anh. Người hâm mộ sẽ có rất nhiều điều bàn tán.

Đ.Hg.