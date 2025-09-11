Canelo Alvarez vs Terence Crawford: Võ sĩ người Mexico hứa hẹn “một chiến thắng vĩ đại” cho nước nhà

Trận Canelo Alvarez vs Terence Crawford (Once In A Lifetime and There Can Only Be One) sẽ diễn ra tại sàn đài nằm bên trong SVĐ Allegiant - Las Vegas vào cuối tuần này là cơ hội để cả 2 võ sĩ tranh - bảo vệ các đai WBA (Super), WBC, IBF, WBC, The Ring và TBRB tối thượng...

Canelo (áo sáng màu) sẽ đấu Crawford cuối tuần này

Cả 2 võ sĩ đã có những màn mặt đối mặt - và họp báo sơ bộ trước khi bước vào trận đấu được dự kiến diễn ra vào lúc 11 giờ trưa Chủ nhật này (vào ngày 14-9-2025) - theo giờ Việt Nam. Ngay lúc này, võ sĩ người Mexico đang tỏ ra rất tự tin trước “trận chiến thật sự”.

“Đơn giản, tôi đang cảm thấy biết ơn, vì họ - những người dân Mexico đã luôn cổ vũ và ủng hộ tôi ngay từ Ngày 1. Và hiện tại, tôi chỉ muốn họ tận hưởng một chiến thắng khác dành cho... đất nước Mexico”, Canelo lên tiếng cho biết - khi trả lời phỏnhg vấn với Reuters.

Đối mặt với Nhà vô địch tối thượng 2 hạng cân - Crawford (41-0, 31 KO), Canelo (vốn cũng là Nhà vô địch tối thượng hạng siêu trung với thành tích 63-2-2, 39 KO) thừa nhận trận đấu sắp tới là rất lớn, lớn nhất trong cả thập kỷ, và cũng là một trận chiến thật sự.

“Trận đấu này vô cùng to lớn. Nếu tôi không nhầm thì đây là trận đấu lớn nhất trong làng quyền Anh ở thời điểm hiện tại vì tất cả những lý do đã nêu. Đây là trận đấu được truyền hình trực tiếp trên Netflix. Đây cũng là trận đấu người Mexico chống lại người Mỹ”.

“Đây là một trận đấu đặc biệt khổng lồ mà bản thân của tôi lại rất thích dính dáng đến các trận đấu to lớn giống như vậy. Tôi hạnh phúc khi được hiện diện ở đây, tại SVĐ Allegiant và thành phố Las Vegas. Tôi vốn hoàn toàn sẵn sàng”, Canelo tự hào cho biết.

“Có rất nhiều sự kiện biễu diễn cho tất cả mọi người, như vậy là rất tốt, đó là giải trí. Nhưng, đây là một trận chiến thật sự”, Canelo cho biết, không quên “cà khịa” các trận đấu - sự kiện được tổ chức tạo sân chơi kiếm tiền cho YouTuber thích thượng đài Jake Paul.

“Đây là trận đấu giữa 2 cao thủ tuyệt vời nhất trong kỷ nguyên này, họ đối đầu với nhau, vì thế, và nó sẽ là trận đấu tuyệt vời”, Canelo tự tin cho biết, khi đánh giá cao cả bản thân của mình lẫn đối thủ người Mỹ, do cả 2 người đều là những cao thủ không kể cân.

“Mọi thứ sẽ là rất tuyệt vời, tôi đã cảm nhận được điều đó”, Canelo nói khi cảm tưởng đến sức nóng các khán đài có sức chứa lên đến 65 ngàn chỗ ngồi - của sân đấu vốn là sân nhà của đội bóng bầu dục Mỹ Las Vegas Raiders, bầu không khí sẽ là vô cùng đặc biệt.

“Không khí, tất cả mọi thứ... Tôi đã cảm thấy giống như mình đã bước vào SVĐ và lên võ đài rồi. Đó sẽ là một điều gì đó thật kỳ diệu”, Canelo nói, lưu ý sẽ chỉ có một người giành chiến thắng: “Các bạn sẽ được chứng kiến một chiến thắng vĩ đại cho Mexico”.

Đ.Hg.