Carlos Alcaraz tập trung vào mục tiêu Career Grand Slam trong mùa giải 2026

Thắng ngôi vô địch Grand Slam thứ 6, và cũng là danh hiệu US Open thứ 2, hiện tại Carlos Alcaraz đăng quang ở 3 hệ Grand Slam khác nhau. Danh hiệu anh vẫn còn thiếu đó là ngôi vô địch Australian Open tại Melbourne Park. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ tập trung cho Career Grand Slam vào năm 2026.

Alcaraz hướng đến hoàn tất Career Grand Slam

Alcaraz đã 2 lần đăng quang US Open trong các năm 2022 và 2025, 2 lần đăng quang ở trên mặt sân cỏ Wimbledon trong các năm 2023 và 2025, cùng với lại 2 lần liên tiếp vô địch Roland Garros từ 2024-2025.

Danh hiệu Grand Slam duy nhất anh vẫn còn thiếu chính là ở Australian Open tại Melbourne Park, giải Grand Slam diễn ra vào đầu mỗi mùa giải ở châu Đại dương. Và đây cũng sẽ chính là mục tiêu tiếp theo.

“Thành thật mà nói, đó luôn là mục tiêu đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Khi tôi tham gia vào giai đoạn tiền mùa giải để xem mình muốn cải thiện điều gì, muốn đạt được điều gì, thì Úc Mở rộng luôn ở đó!”.

“Đây là giải đấu đầu tiên - hoặc thứ 2 trong giai đoạn đầu năm, mục tiêu chính của tôi luôn là hoàn thành các cú Career Grand Slam, Calendar Grand Slam. Vì như vậy, hy vọng đây sẽ là một giải đấu thật sự rất tuyệt vời”.

Với chiến thắng trước Jannik Sinner trong trận chung kết đơn nam US Open diễn ra vào rạng sáng thứ Hai rồi, Alcaraz không chỉ đoạt lấy ngôi vô địch Mỹ mở rộng, anh còn “tái chiếm” cả Ngôi vị số 1 thế giới!

Alcaraz có chia sẻ sau khi “đoạt lấy tất cả”, chiếm lại ngôi Nhà vua ATP kể từ tháng 9-2023: “Kể từ khi bản thân tôi có cơ hội chiếm lại Ngôi số 1, thì đó cũng là mục tiêu đầu tiên khác của tôi trong mỗi mùa giải. Cố gắng chiếm lại và cả nỗ lực kết thúc cả mùa giải với Ngôi số 1 thế giới của ATP”.

“Với tôi, việc đạt giành lại Ngôi số 1 thêm lần nữa là một giấc mơ. Làm được điều đó trong cùng ngày giành thêm một danh hiệu Grand Slam còn tuyệt vời hơn nữa. Đó là tất cả những gì mà tôi đang nỗ lực để hướng tới, và tôi thực sự hạnh phúc khi được trải nghiệm những điều rất tuyệt vời này”.

Alcarax đăng quang US Open 2025 với thành tích khó tin: Chỉ mất 3 game cầm giao bóng. Kết quả này giúp anh nối gót Huyền thoại Mỹ - Pete Sampras, người cũng chỉ thua 3 game giao bóng - hoặc là ít hơn, ở trên con đường gặt hái vinh quang tại Grand Slam. Sampras đã giành lấy Wimbledon 1994 và cả 1997 theo kiểu như vậy.

“Tôi cảm thấy đây là giải đấu tuyệt vời nhất. Ngay từ những vòng đầu tiên cho đến khi kết thúc giải đấu, đây là giải đấu tuyệt vời nhất tôi đã từng góp mặt tham dự và tranh đấu giành lấy vinh quang”.

“Sự ổn định trong phong độ của tôi ở trong suốt giải đấu thực sự rất cao, đây cũng là điều mà tôi cảm thấy rất tự hào, bởi vì tôi đã làm hết sức mình để nỗ lực duy trì sự ổn định đó”, tay vợt người Tây Ban Nha nói.

Đánh giá về Sinner, “đại kình địch” đang so kè cùng anh, và biến mối quan hệ giữa 2 bên trở nên giá trị như màn “song đấu tay đôi những ngày xưa” giữa Rafael Nadal và Novak Djokovic - Alcaraz có cho biết...

“Tôi rất thích xem anh ấy thi đấu. Tôi nghĩ những gì anh ấy đang làm thật khó tin. Thứ 2, đó là vì tôi thích nghiên cứu anh ấy, cách anh ấy thi đấu, cảm nhận của anh ấy về các giải đấu, chỉ để nếu tôi phải đối đầu với anh ấy, tôi sẽ có được phản hồi về phong độ của anh ấy trong giải đấu đó”.

“Tôi sẽ không nói là anh ấy dễ đoán, nhưng đại khái thì tôi biết được lối chơi của anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ làm gì hoặc đâu là những “vũ khí” chính trong lối chơi của anh ấy. Tôi sẽ chỉ cố tập trung vào điều đó”.

Còn hiện tại, Alcaraz đang dành thời gian tận hưởng chiến thắng: “Cảm giác thật là tuyệt vời. Thật tuyệt diệu. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, chỉ để nâng cao chiếc cúp này. Đây là chiếc cúp thứ 2 của tôi, nhưng nó vẫn là một giấc mơ, một giấc mơ đã thành hiện thực. Chiếc cúp thứ 2 ở đây thật sự siêu đặc biệt”.

Đ.Hg.