Novak Djokovic sau thất bại bẽ bàng trước Carlos Alcaraz: “Tôi sẽ không từ bỏ đấu trường Grand Slam”

Novak Djokovic cho biết còn quá sớm để nói liệu anh có chơi trọn vẹn 4 giải Grand Slam vào mùa giải 2026 hay không, bởi vì anh cảm thấy áp lực sau 38 năm thi đấu trước sự thống trị mới nổi của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz!

Djokovic rời khỏi US Open 2025 trong bẽ bàng

GOAT của quần vợt thế giới vừa để thua Alcaraz tại bán kết đơn nam US Open 2025 theo một cách rất khó chấp nhận, đứng trên vị thế Huyền thoại và là một tay vợt lớn của anh. Anh đã thất thủ 3 ván không gỡ với điểm số thua sút hoàn toàn 4-6, 6-7 (4-7), 2-6.

Kết quả này đã đánh dấu đây lần đầu tiên kể từ “mùa giải khủng hoảng 2017”, Djokovic thất bại với việc giành suất tham dự bất kỳ trận chung kết tại Grand Slam nào ở trong mùa. Và nên nhớ là, tại đấu trường 2 giải Grand Slam gần đây, anh đều thua Sinner và Alcaraz 0-3!

“Tôi hài lòng với trình độ quần vợt của mình, nhưng mà các bạn biết đấy, vấn đề chỉ là thể lực của tôi mà thôi” Djokovic, người đã đăng quang US Open lần cuối hồi năm 2023, chia sẻ với giọng điệu khá bất lực, thừa nhận hạn chế to lớn nhất của anh là thể lực...

“Trong tương lai, sẽ là rất khó khăn để tôi vượt qua những rào cản từ Sinner, Alcaraz, trong thể thức 5 ván thắng 3 ở đấu trường Grand Slam. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ có cơ hội tốt hơn trong loạt 3 ván thắng 2, nhưng trong loạt trận 3 ván thắng 5, thật là khó khăn”.

Trận đấu giữa anh - với đối thủ trẻ người Tây Ban Nha, kém anh 16 tuổi vào rạng sáng hôm thứ Bảy được xem là trận đấu nóng nhất ở New York vừa rồi. SVĐ Arthur Ashe đông nghẹt người nổi tiếng đến xem, ai cũng háo hức chờ đợi một trận đấu giằng co!

Nhưng rồi, kỷ niệm 2 thập kỷ ra mắt chính thức tại Flushing Meadows đã kết thúc trong bẽ bàng, khi Djokovic - vì thể lực hay tuổi tác, trở thành một tay vợt có trình độ và cả đẳng cấp thua sút hoàn toàn so với Alcaraz. Trận thua này sẽ khiến người ta nhớ đến trận thua bất lực của anh trước Sinner ở Wimbledon mới đây. Anh sẽ khó gượng dậy lần nữa.

Với Djokovic, hy vọng ở đấu trường Grand Slam, nơi anh vẫn nuôi tham vọng giành lấy ngôi vô địch thứ 25 để lập ra kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”, hầu như sẽ = 0 nếu anh sớm “va phải” hoặc Alcaraz hoặc Sinner. Nhưng ở đâu ra chuyện cả 2 tay vợt này đều vắng?

Dù vậy, Djokovic vẫn lên tiếng cho biết: “Tôi sẽ không từ bỏ đấu trường Grand Slam. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và cố gắng lọt vào chung kết, ít nhất là để giành thêm một danh hiệu nữa. Nhưng mà các bạn biết đấy, đó chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn”.

Hướng đến mùa sau, Djokovic cho biết còn quá sớm để nói trước, liệu anh có thi đấu tại Melbourne Park đầu 2026 hay không: “Ít nhất thì, vào giai đoạn này của sự nghiệp, ý tôi là, tôi không có nghĩ xa đến vậy. Tôi vẫn muốn thi đấu tại Grand Slam, trọn vẹn mùa giải Grand Slam vào năm sau. Hãy cùng xem điều đó có xảy ra hay không”.

Đ.Hg.