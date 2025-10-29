Islam Makhachev cảm thấy xúc phạm khi mãi bị so sánh với Khabib Nurmagomedov

Islam Makhachev hiện đang ở trong một chế độ tập huấn đặc biệt với đội của mình ở trong trại rèn luyện để chuẩn bị cho sự kiện UFC 322, nơi anh sẽ khiêu chiến chống Jack Della Maddalena để tranh đai UFC hạng bán trung. Khabib Nurmagomedov là người đang cùng kèm cặp anh.

Makhachev sát cánh cùng Khabib ở trại rèn luyện chuẩn bị cho UFC 322

Kể từ khi Islam giành đai hạng nhẹ của UFC, người ta luôn đưa ra so sánh về Makhachev và thành tích “bất khả chiến bại” của anh trong thời gian vừa qua (chỉ thua 1 trận ở Bát giác đài của UFC - và hiện thắng 15 trận liên tiếp từ 2016 đến hồi tháng Giêng năm nay) cùng với những kỷ lục của “người đàn anh” là Khabib Nurmagomedov (thắng tuyệt đối 29 trận MMA).

Nếu như Makhachev đánh bại JackDella Maddalena tại Bát giác đài Madison Square Garden tại UFC 322 vào giữa tháng 11 tới đây, anh sẽ vượt mặt “Đại bàng Nga”, trở thành võ sĩ đầu tiên của Xứ sở bạch dương giành được 2 đai vô địch ở trong Bát giác đài của UFC.

Nhưng đến lúc này, Makhachev cực kỳ ghét khi bị so sánh với đàn anh, cũng sắm vai trò “sư phụ” rèn dạy anh hướng đến UFC 322. Anh cảm giác cứ luôn bị xúc phạm mỗi lần phải trả lời phỏng vấn - và các câu hỏi lại hướng về thành tích kỷ lục giữa anh với Khabib...

“Đây là một câu hỏi ngớ ngẩn. Thực chất anh ấy chính là anh trai của tôi - nếu anh ấy không muốn tôi phá kỷ lục của anh ấy, anh ấy sẽ không bao giờ giúp tôi ngay vào lúc này. Anh ấy đã xa gia đình 2 tháng nay rồi - khi hỗ trợ tôi chuẩn bị cho trận đấu với Maddalena!”.

“Giấc mơ của Khabib vô cùng cao cả: Tạo ra một nhà vô địch toàn diện đến từ phòng tập của chúng tôi. Một ngày nọ, anh ấy nói với tôi rằng - anh ấy làm tất cả những điều này bởi vì nếu có một người trở thành nhà vô địch, điều đó sẽ thay đổi cuộc sống của rất nhiều người sống xung quanh nhà vô địch này”, Makhachev cho biết, khi trả lời phỏng vấn mới đây.

“Anh ấy luôn nói với tôi: “Ước mơ của anh là giúp đỡ mọi người, và khi anh giúp ai đó, anh có thể giúp đỡ cả gia đình, bạn bè và tất cả mọi người xung quanh họ. Đó là lý do tại sao tôi không thích trả lời những câu hỏi về việc phá kỷ lục của Khabib và những thứ tương tự kiểu như vậy”, Makhachev lý giải về lý tưởng của Khabib, là thứ không nên so sánh.

Mới cách đây 2 hôm, võ sĩ người Nga quê ở Dagestan cũng có bật mí đôi chút về trại rèn luyện ở thời điểm hiện tại: “Tôi đang trải qua đợt tập huấn thật sự nghẹt thở. Đây là lần đầu tiên tôi tập luyện cho một trận đấu hạng bán trung, mức tạ ở đây khác.. thực sự rất là khó khăn. Tôi thấy ổn, chân tôi hơi đau sau cú ngã, nhưng sẽ ổn thôi trong vài ngày sắp tới”.

“Có gì thay đổi trong quá trình chuẩn bị của tôi? Rất nhiều. Chúng tôi ngồi lại với các HLV và lập kế hoạch, nhưng việc tăng cân thực sự rất khó khăn. Giờ tôi đã to con hơn một chút xíu. Thật sự rất khó khăn. Creatine, protein - tôi phải ăn rất nhiều sau mỗi buổi tập, rất là khó. Tôi muốn bước vào trận đấu với cân nặng 87 kg. Còn 5 tuần nữa, tôi sẽ chỉ còn 83 kg”.

