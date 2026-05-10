Tuyển thủ Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV giải vật bãi biển thế giới 2026 ở Đà Nẵng

Trên sân nhà tại Đà Nẵng, các đô vật Việt Nam đã xuất sắc giành 2 ngôi vô địch qua các nội dung tranh tài giải vật bãi biển thế giới 2026.

Tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại giải vật bãi biển thế giới 2026 ở Đà Nẵng. Ảnh: Liên đoàn vật Việt Nam

Chiều tối ngày 10-5 đã khép lại các trận thi đấu cuối cùng của giải trên bãi biển tại Đà Nẵng. Năm nay, lần đầu tiên Liên đoàn vật thế giới trao quyền đăng cai cho chủ nhà Việt Nam.

Các đô vật Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ qua các nội dung tranh tài. Thành tích huy chương đều thuộc về các đô vật nữ.

Tại hạng 50kg nữ, đô vật Đỗ Ngọc Linh đã giành tấm HCV xứng đáng khi đã xếp nhất chung cuộc sau thi tranh tài vòng tròn để tính điểm cuối cùng. Ở hạng cân này, tuyển thủ Đoàn Thị Kim Oanh giành được tấm HCĐ.

Tiếp đó tại hạng cân 70kg nữ, Đặng Thị Linh thể hiện phong độ cao để đứng đầu trong 4 gương mặt thi đấu. Nữ tuyển thủ này giành vị trí số 1 tuyệt đối cùng tấm HCV cho mình trên bờ biển Đà Nẵng lần này. Trong hạng cân, tuyển thủ Lại Diệu Thương có hạng 3 nên nhận HCĐ.

Đỗ Ngọc Linh đã có tấm HCV tại giải năm nay. Ảnh: Liên đoàn vật Việt Nam

Tại hạng cân 60kg nữ, 2 chị em tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cùng góp mặt. Kết thúc tranh tài, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã có HCĐ trong khi Mỹ Trang xếp hạng 4 ở nội dung. Vô địch hạng cân là đô vật Moskalova (Ukraine). Ở hạng cân trên 70kg nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Linh của Việt Nam đã có HCB trong khi HCĐ thuộc về Tô Thị Minh. Với hạng đấu này, tuyển thủ Zacheila (Hy Lạp) giành ngôi vô địch.

Với các nội dung nam, tuyển thủ chủ nhà Việt Nam thi đấu không thành công. Chúng ta lần lượt góp mặt ở hạng cân 70kg, 80kg, 90kg và trên 90kg nhưng không có gương mặt nào đạt huy chương.

Giải vật bãi biển thế giới sẽ diễn ra 5 chặng trong năm 2026. Việt Nam là chương trình tranh tài đầu tiên. Tiếp đó, các đô vật có cơ hội thi đấu tại Croatia (tháng 5), Georgia (tháng 6), Azerbaijan (tháng 8) và Hy Lạp (tháng 9).

Vật Việt Nam đã thi đấu hiệu quả trên sân nhà Đà Nẵng năm nay. Ảnh: UWW

Việc lần đầu tiên tổ chức giải vật bãi biển thế giới 2026 trên sân nhà, đồng thời giành được HCV là thành tích khích lệ cho đội tuyển vật Việt Nam.

Trước giải vật bãi biển thế giới 2026, đội tuyển vật Việt Nam từng tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc. Khi đó chúng ta đã có 1 HCB của Đoàn Thị Kim Oanh và 2 HCĐ lần lượt của Đặng Thị Linh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

MINH CHIẾN