Chủ nhà Việt Nam tổ chức 8 nội dung tại giải vật bãi biển thế giới 2026 ở Đà Nẵng

Lần đầu tiên chúng ta là chủ nhà của giải vật bãi biển thế giới 2026 và 8 hạng cân được đưa vào tranh tài theo quy định của Liên đoàn vật thế giới.

Tuyển thủ Việt Nam sẽ có cơ hội thi đấu giải vô địch vật bãi biển thế giới trên sân nhà ở Đà Nẵng. Ảnh: MỸ TRANG

Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn vật Việt Nam sẽ tổ chức giải vật bãi biển thế giới 2026 tại Đà Nẵng với chương trình thi đấu chính thức vào các ngày 9-5 và 10-5. Đây là lần đầu tiên, Liên đoàn vật thế giới trao quyền đăng cai cho Việt Nam đối với giải đấu này.

Chương trình thi đấu đã được thông qua, với nội dung nữ gồm hạng cân 50kg, 60kg, 70kg và trên 70kg. Nội dung nam có 4 hạng cân gồm 70kg, 80kg, 90kg và trê n90kg.

Ngày 13-4 vừa qua, Liên đoàn vật thế giới đã nhận đăng ký lực lượng thi đấu cuối cùng của các đội để có mặt tại Đà Nẵng vào tháng 5. Trước khi giải đấu diễn ra, Ban tổ chức sẽ họp chuyên môn trọng tài điều hành và chuyên môn kỹ thuật đăng ký thi đấu vào ngày 8-5. Sau đó, các nội dung chính thức bước vào tranh tài.

Hiện tại, đội tuyển vật Việt Nam đang chuẩn bị lực lượng để tham dự giải trên và kỳ vọng sẽ có thành tích huy chương trong lần đầu tranh tài trên sân nhà. Giải vật bãi biển thế giới sẽ diễn ra 5 chặng trong năm 2026. Việt Nam là chương trình tranh tài đầu tiên. Tiếp đó, các đô vật có cơ hội thi đấu tại Croatia (tháng 5), Georgia (tháng 6), Azerbaijan (tháng 8) và Hy Lạp (tháng 9).

Năm nay, đội tuyển vật Việt Nam đang cử lực lượng 4 tuyển thủ (Trần Văn Tòng, Ngô Văn Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đặng Thị Linh) thi đấu môn vật bãi biển Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Đại hội tranh tài từ 22-4 tới 30-4 ở Trung Quốc.

MINH CHIẾN