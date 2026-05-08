21 tuyển thủ Việt Nam thi đấu giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 trên sân nhà

Lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà giải vật bãi biển thế giới 2026 và mục tiêu Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia hướng tới là giành thành tích cao nhất trên sân nhà tại Đà Nẵng.

Tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung thi đấu tại giải bãi biển thế giới 2026 ở Đà Nẵng. Ảnh: MỸ TRANG

Phấn đấu có vàng trên sân nhà

Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên được Liên đoàn vật thế giới trao quyền đăng cai giải vật bãi biển thế giới 2026. “Thi đấu trên sân nhà là vinh dự và tự hào nhưng cũng có nhiều trọng trách đạt thành tích. Chúng tôi hy vọng các tuyển thủ sẽ nỗ lực hết khả năng”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển vật bãi biển Việt Nam trao đổi.

Với vai trò chủ nhà, chúng ta đăng ký 11 tuyển thủ nữ và 10 tuyển thủ nam tranh tài các hạng cân. Trong đó, nhiều gương mặt quen thuộc của vật Việt Nam đã thành danh trên đấu trường quốc tế được tham gia giải đấu như Đỗ Ngọc Linh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đoàn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Đặng Thị Linh, Lại Diệu Thương, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Trường… Chương trình thi đấu giải vật bãi biển thế giới 2026 được thông qua, với nội dung nữ gồm hạng cân 50kg, 60kg, 70kg và trên 70kg. Nội dung nam có 4 hạng cân gồm 70kg, 80kg, 90kg và trên 90kg.

Chắc chắn, cơ hội giành được thành tích huy chương với tuyển thủ chủ nhà sẽ có nếu từng người giữ được sự tập trung và nỗ lực cao nhất. Để chuẩn bị cho giải vật bãi biển thế giới 2026, đội tuyển vật Việt Nam đã thực hiện tập luyện chuyên môn trên cát dành cho nhóm tuyển thủ chủ lực thời gian qua.

Đáng chú ý, chúng ta vừa có 3 tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (60kg), Đoàn Thị Kim Oanh (50kg) và Đặng Thị Linh (70kg) đã giành được huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Từ kinh nghiệm thi đấu vừa qua, họ đang nhận sự kỳ vọng tiếp tục giành thêm thành tích tại giải thế giới 2026 diễn ra ở Đà Nẵng.

Cơ hội cải thiện thành tích của vật Việt Nam

Tuyển thủ Mỹ Hạnh vừa giành được huy chương vật bãi biển tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026. Ảnh: ABG6

“Chúng tôi tin tưởng việc được trao cơ hội tổ chức giải vật bãi biển thế giới 2026 tại Đà Nẵng cũng là một dịp để vật Việt Nam phát triển chuyên môn và các đội tới tham dự sẽ thấy khả năng phát triển của vật Việt Nam”, Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam đồng thời là phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) – ông Tạ Đình Đức trao đổi.

Năm nay, sau giải vô địch bãi biển thế giới 2026, Việt Nam tiếp tục là chủ nhà giải vật trẻ U13, U17 châu Á 2026 (cùng tổ chức tại Đà Nẵng trong tháng 5). Trong tháng 6, chúng ta sẽ tổ chức giải vật bãi biển trẻ U17 châu Á 2026 tại Đà Nẵng cùng giải vô địch châu Á-châu đại Dương 2026 grappling 2026. Số lượng giải quốc tế được tổ chức liên tiếp tại Việt Nam đã phản ánh Liên đoàn vật thế giới đang có sự tin tưởng vào công tác tổ chức, phát triển môn vật với chúng ta.

Hiện tại, vật Việt Nam đang xây dựng mục tiêu hướng đến nâng cao chuyên môn để bước ra khỏi Đông Nam Á, tiến tới có thành tích trên đấu trường châu Á. Giải đấu quốc tế diễn ra trên sân nhà là dịp tốt để vật Việt Nam được học hỏi chuyên môn từ những đối thủ hàng đầu mà không cần phải ra nước ngoài.

Giải vật bãi biển thế giới 2026 sẽ tranh tài tại Đà Nẵng trong ngày 9 và 10-5. Giải thu hút gần 100 VĐV tới từ các quốc gia tham gia thi đấu 8 nội dung dành cho nam, nữ.

MINH CHIẾN