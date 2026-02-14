Võ sĩ Việt Nam đứng đầu giải kun khmer vô địch thế giới 2026 với 18 HCV

Các tuyển thủ Việt Nam đã giành ngôi vô địch giải kun khmer thế giới 2026 được tổ chức tại Campuchia.

Võ sĩ Việt Nam giành thành tích cao tại giải kun khmer thế giới 2026. Ảnh: N.TRUNG

Ngày 14-2, giải kun khmer vô địch thế giới 2026 chính thức khép lại sau gần 1 tuần tranh tài. Năm nay, các nội dung của giải đấu được diễn ra từ ngày 8 tới 14-2 ở Sihanoukville (Campuchia). Năm nay là lần thứ 6, giải kun khmer vô địch thế giới được tổ chức.

Khép lại các nội dung đã tham dự, võ sĩ Việt Nam giành thành tích 18 HCV, 8 HCB và 10 HCĐ để đứng vị trí số 1. Đội tuyển chủ nhà Campuchia giành 17 HCV, 15 HCB và 5 HCĐ đứng hạng nhì trong khi vị trí thứ 3 thuộc về đội Indonesia (2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ). Giải đấu ghi nhận 9 đội tuyển đã có võ sĩ giành được HCV qua những nội dung tham dự.

Chương trình tranh tài giải kun khmer vô địch thế giới 2026 có 46 bộ huy chương dành cho các nội dung đối với nam, nữ.

VĐV Việt Nam đã nỗ lực thi đấu tại giải. Ảnh: N.TRUNG

Ở ngày thi đấu cuối, chúng ta giành được thêm 1 HCV quan trọng với kết quả thi đấu của võ sĩ Phan Thị Hồng Liên. Với thành tích này, đội tuyển kun khmer Việt Nam đã giành được vị trí hạng nhất chung cuộc. Trong lần tham dự này, đội tuyển kun khmer Việt Nam đã đăng ký 35 tuyển thủ.

Bên lề giải đấu, Liên đoàn kun khmer thế giới tổ chức bầu cử Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2026-2030 và Việt Nam có ông Hồ Thanh Liêm trúng cử Ban thường vụ Liên đoàn, đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn kun khmer thế giới. Hiện tại, môn kun khmer đã được đưa vào chương trình thi đấu thành tích cao của Cục TDTT Việt Nam.

MINH CHIẾN