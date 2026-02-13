NBA chờ phản hồi từ các nhà đầu tư bóng rổ châu Âu vào cuối tháng 3

Giải bóng rổ nhà nghề Bắc Mỹ (NBA) đang đẩy mạnh kế hoạch thành lập một giải đấu ở châu Âu và dự kiến ​​sẽ nhận được phản hồi ban đầu từ các nhà đầu tư tiềm năng vào cuối tháng 3. Thông tin này vừa được Phó chủ tịch NBA Mark Tatum cho biết hôm thứ Năm.

NBA lên kế hoạch lấn sân thị trường châu Âu

“Chúng tôi đã nói với các nhà đầu tư tiềm năng rằng là chúng tôi cần biết mức độ quan tâm của họ vào cuối tháng 3 tới đây!”, Tatum nói với một nhóm các nhà báo ở Los Angeles trước thềm sự kiện All-Star của NBA.

“Đó là cột mốc thời gian mà chúng tôi kỳ vọng hàng chục nhà đầu tư sẽ đồng loạt phản hồi và nói rằng: “Vâng, chúng tôi quan tâm đến thị trường này, với mức giá như vậy”, Tatum nói thêm với kỳ vọng rất lớn lao...

Phó Chủ tịch Tatum cho biết, NBA đặt mục tiêu hoàn tất dự án vào mùa Thu năm sau (năm 2027). Giải đấu được đề xuất sẽ có 12 đội chính thức và thêm 4 đội vượt qua vòng đấu loại để giành vé tham dự, được thành lập với sự hợp tác với FIBA - là Cơ quan quản lý bóng rổ toàn cầu.

Các thành phố mà NBA đặt mục tiêu sẽ tổ chức giải đấu ở đó sẽ bao gồm Paris, Lyon (Pháp), London, Manchester (Anh), Berlin, Munich (của Đức), và Madrid, Barcelona (Tây Ban Nha), ​​Milan, Rome (Ý), Athens (Hy Lạp) rồi Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Các CLB bóng đá lớn hàng đầu của châu Âu như là Paris Saint-Germain, Inter Milan và cả AC Milan đã được tiếp cận để thành lập các đội bóng tham gia giải đấu, khiến người ta có hoài nghi về chất lượng thực chất của giải bóng rổ sắp thành hình này.

Ngoài ra thì, kế hoạch này cũng đã gây ra căng thẳng với EuroLeague, giải đấu hàng đầu hiện nay của châu Âu (tương đương với UEFA Champions League bên bóng đá), nơi vừa mới bổ nhiệm ông Chus Bueno người Tây Ban Nha - làm Chủ tịch.

Tuy nhiên, Tatum lạc quan rằng là ông Bueno, một Cựu Giám đốc điều hành của NBA, hẳn sẽ giúp cho giải đấu thành hiện thực: “Chúng tôi biết ông Chus Bueno, rõ ràng là ông ấy đã làm việc cho chúng tôi khoảng 12 năm trời”.

“Ngay từ đầu, chúng tôi luôn nói rằng là, chúng tôi cũng muốn hợp tác với lại EuroLeague để thống nhất mọi người và đưa tất cả mọi người trong hệ sinh thái cùng hướng đến mục tiêu chung. Tôi nghĩ với việc có ông Chus ở đó, một người hiểu rõ chúng tôi, hiểu rõ bóng rổ châu Âu, có lẽ ông ấy có thể là cầu nối giữa chúng tôi, FIBA ​​và EuroLeague”.

Đ.Hg.