Oklahoma City Thunder cuối cùng cũng đã đánh bại San Antonio Spurs

Shai Gilgeous-Alexander vừa ghi 34 điểm để giúp cho Oklahoma City Thunder chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước San Antonio Spurs, với chiến thắng 119-98 trước đối thủ miền Tây rất khó nhằn vào trưa nay, thứ Tư 14-1-2026.

OKC đã biết thắng Spurs

San Antonio đã trở thành đối thủ khó chịu của Nhà vô địch Đương kim vô địch NBA ở trong mùa giải năm nay, giành chiến thắng cả 3 lần gặp nhau trước đó vào tháng trước, một loạt chiến thắng cho thấy sự thay đổi cán cân quyền lực tại Khu vực miền Tây.

Nhưng hàng công mạnh mẽ và hàng thủ chắc chắn của Thunder cuối cùng đã giúp họ chiếm ưu thế trước Spurs do Victor Wembanyama dẫn dắt tại sân đấu Paycom Center trước sự chứng kiến của 18.203 CĐV đội khách rất cuồng nhiệt ủng hộ cho Oklahoma City.

Sau nửa đầu trận đấu khá là cân bằng, Thunder đã bùng nổ sau giờ nghỉ với 40 điểm trong hiệp đấu thứ 3, với 15 điểm trong số đó đến từ Gilgeous-Alexander, giúp Oklahoma City dẫn trước với khoảng cách là 19 điểm và tạo ra tiền đề cho chiến thắng đáng nhớ.

Gilgeous-Alexander đã kết thúc trận đấu “không thể nào quên” với 34 điểm, 5 rebound, 5 đường kiến tạo và 4 tình huống chắn bóng thành công, trong khi Jalen Williams ghi được 20 điểm, 3 kiến tạo và 2 cướp bóng. Alex Caruso đóng góp thêm 13 điểm từ ghế dự bị.

Gilgeous-Alexander cho biết hàng phòng ngự được cải thiện của Oklahoma City cuối cùng đã giúp Thunder giành chiến thắng trước San Antonio ở lần thứ 4 đối đầu trong mùa này. Trước đó, họ lần lượt thua với các điểm số là 109-111, 110-130, gần nhất là 102-117.

“Kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp họ, chúng tôi đã không thể ngăn chặn họ ghi điểm, không thể phản công nhanh, nhưng tối nay chúng tôi đã làm được điều đó!”, Gilgeous-Alexander nói, “Đội bóng này đã thắng chúng tôi trong vài lần gần đây khi chúng tôi gặp họ, và điều đó không thường xảy ra với đội này”.

“Những cảm xúc khó chịu, rồi cả nghịch cảnh chính là nơi bạn tìm thấy chính mình. Và chúng tôi đã chứng minh điều đó tối nay. Tối nay không phải là trận Super Bowl của chúng tôi - nó chỉ là một trận đấu khác trong mùa giải 82 trận. Chúng ta sẽ phải tìm cách để tiến bộ hơn, và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy."

Stephon Castle dẫn đầu danh sách ghi điểm của đội San Antonio với 20 điểm, trong khi đó Wembanyama cũng ghi được 17 điểm. Như vậy, Thunder đã nâng thành tích lên 34-7 để dẫn đầu Bảng xếp hạng miền Tây, chiến thắng thứ 5 liên tiếp giúp họ tạo khoảng cách đáng kể so với San Antonio, đội xếp thứ 2 với thành tích 27-13.

Denver, đội xếp hạng 3, tiếp tục gây áp lực lên vị trí đầu bảng miền Tây, với Jamal Murray ghi 35 điểm trong chiến thắng 122-116 ở trên sân khách trước New Orleans Pelicans. Minnesota Timberwolves hoàn thành cú quét sạch mùa giải trước Milwaukee Bucks với chiến thắng áp đảo là 139-106, sau khi Julius Randle ghi 29 điểm.

Đ.Hg.