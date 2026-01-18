HLV Steve Kerr: “Oklahoma City Thunder không thể phá kỷ lục 73-9 của chúng tôi”

HLV trưởng của “Thế lực một thời NBA” Golden State Warriors - ông Steve Kerr vừa mới tự tin cho biết, Nhà Đương kim vô địch NBA - Oklahoma City Thunder không thể phá kỷ lục 73 trận thắng và chỉ 9 trận thua hồi năm 2016 của ông và các học trò, trong bối cảnh OKC mới để thua Miami Heat...

HLV Kerr của Warriors

Tại mùa giải 2015-2016, Warriors khi đó đang là: Một trong những đội bóng hùng mạnh nhất của NBA và cũng là Đương kim vô địch giải đã hoàn tất vòng đấu bảng với thành tích rất huy hoàng với 73 trận thắng - 9 trận thua.

Thành tích này giúp cho HLV Kerr và các học trò “xa xưa” phá kỷ lục 72-10 mà Chicago Bulls từng thiết lập ở trong mùa giải 1995-1996 (mùa giải mà Siêu sao Michael Jordan cùng với các đồng đội cũng đăng quang ngôi vô địch...).

Warriors 2016 lại tiếp tục duy trì phong độ và thành tích ấn tượng Vòng đấu play-off khi đánh bại Houston Rockets 4-1, rồi thắng Portland Trail Blazers 3-1 trước khi ngược dòng vượt qua đối thủ OKC với chiến thắng 4-3 (bị dẫn 1-3).

Tuy vậy, ở Chung kết của NBA (NBA Finals), đội không thể duy trì ưu thế của mình trước Cleveland Calvaliers, Warriors của HLV Kerr để thua với tỷ số 3-4 kịch tính ngay tại sân nhà Oracle Arena. Nhưng Kỷ lục vẫn ở đó...

Giờ đây, khi Đương kim vô địch Thunder đang có màn xuất phát tốt nhất lịch sử, họ thắng 35 trận và chỉ thua 7 trận đấu mùa (trước trận đấu với Miami vừa kết thúc trưa nay), câu hỏi sẽ là: “OKC có thể phá Kỷ lục Warrirs?”.

HLV Kerr khảng khái trả lời, ở trong bối cảnh OKC vừa để thua trận đấu thứ 8 (họ thất thủ trước Miami với điểm số sát nút là 120-122, dù rằng Shai Gilgeous-Alexander vẫn “gánh team” - với 39 điểm): “Không, tôi nghĩ rằng không thể”.

“Khoảng 1 tháng trước, tôi nghĩ rằng Kỷ lục của chúng tôi có thể bị phá vỡ (bởi OKC). Nhưng bây giờ thì, tôi không nghĩ rằng có ai có thể phá vỡ Kỷ lục này”, HLV Kerr chia sẻ khi đội ông cũng vừa đánh bại Charlotte Hornets 136-116.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Victor Wembanyama ghi 39 điểm, giúp San Antonio Spurs đánh bại Minnesota Timberwolves với điểm số 126-123, dù Anthony Edwards lập Kỷ lục ghi điểm của bản thân với 55 điểm!

Ngôi sao trẻ người Pháp Wembanyama được hỗ trợ bởi 25 điểm của De'Aaron Fox trong một trận đấu đỉnh cao. Minnesota ngược dòng từ thế bị dẫn trước 25 điểm trước giờ nghỉ, với Edwards dẫn đầu, bao gồm 26 điểm trong hiệp 4, giúp Timberwolves dẫn trước 119-118 khi chỉ còn hơn 1 phút nữa là hết trận.

Nhưng Wembanyama và Fox đã khẳng định lại bản thân ở trong những giây cuối cùng, và rồi Spurs đã giữ vững chiến thắng, giúp họ nâng thành tích lên 28-13 và tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng của miền Tây.

Đ.Hg.