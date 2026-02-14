Golfer Lê Chúc An vượt qua cắt loại giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương 2026

Lê Chúc An đang giữ phong độ ổn định tại giải đấu ở New Zealand. Ảnh: VGA

Giải đấu đang tranh tài tại New Zeland. Lê Chúc An là đại diện duy nhất của golf Việt Nam tham gia thi đấu.

Trong 2 vòng đầu, sau 36 hố đầu tiên, Lê Chúc An lần lượt đạt số gậy là 74 và 76, qua đó có tổng điểm +6. Với kết quả này, cô đã vượt qua cắt loại của giải đấu. Ở 18 hố tiếp theo của vòng thứ 3, Lê Chúc An hoàn tất thi đấu với 72 gậy và đạt điểm par.

Hiện tại sau 3 vòng, Lê Chúc An đang tạm có tổng điểm +6 để đứng hạng T42. Dẫn đầu giải đang là golfer người Hàn Quốc Yunseo Yang khi tạm có điểm -13 sau 3 vòng. Ngày 15-2, các golf thủ sẽ bước vào vòng cuối.

Năm ngoái, Lê Chúc An đã thi đấu giải này và cũng vượt qua cắt loại. Năm nay, Chúc An tiếp tục giữ được phong độ để thi đấu tới vòng cuối cùng. Giải golf vô địch nghiệp dư nữ châu Á – Thái Bình Dương (WAAP) 2026 kéo dài tới ngày 15-2. Theo quy định, golfer vô địch sẽ có cơ hội được mời tham dự 3 giải major chính của golf trẻ gồm AIG Women's Open, Amundi Evian Championship và The Chevron Championship.

Lê Chúc An hiện đang đứng hạng 161 golf nghiệp dư nữ thế giới. Golf thủ này là VĐV nữ Việt Nam có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới từ trước tới nay.

MINH CHIẾN