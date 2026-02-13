Lực sĩ trẻ Nguyễn Thành Duy được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì ngay trước Tết

Thành Duy đã có vinh dự nhận khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ảnh: TRUNG THÀNH

Ghi nhận nỗ lực chuyên môn

Theo Quyết định 183/QĐ-CTN ban hành hành ngày 12-2, lực sĩ Nguyễn Thành Duy đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì để ghi nhận thành tích giành HCV môn cử tạ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Với cá nhân Nguyễn Thành Duy, Huân chương Lao động hạng Nhì là vinh dự rất lớn. Trong tập luyện, thi đấu, Thành Duy đã có những kết quả chuyên môn được ghi nhận. Dù vậy, HCV tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 được đánh giá là điểm nhấn có giá trị. Đây cũng là HCV duy nhất của thể thao Việt Nam tại Đại hội trên.

“Trong Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, Thành Duy đã phá kỷ lục chuyên môn ở nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử khi thi đấu hạng cân 65kg nam. Chúng tôi rất ghi nhận nỗ lực của em. Tuy nhiên, đây mới là bước đầu của bản thân nên Duy tiếp tục tập trung hướng tới những thành tích trong tương lai”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam bày tỏ.

Chàng lực sĩ người Khánh Hòa bẽn lẽn cho rằng mình không dám nghĩ sẽ được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Tuy nhiên, Thành Duy tin tưởng mỗi thành tích đều là từ sự dạy dỗ của thầy, cô cùng động lực quyết tâm thi đấu mang vinh quang về cho tổ quốc của bản thân.

Chờ cơ hội giải cử tạ trẻ thế giới 2026

Cử tạ trẻ Việt Nam từng thi đấu Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: TRUNG THÀNH

Môn cử tạ không có trong chương trình thi đấu chính thức Olympic trẻ 2028 tại Senegal. Tuy nhiên, cử tạ trẻ Việt Nam có nhiều sự chuẩn bị để Nguyễn Thành Duy cùng các gương mặt tiềm năng tìm cơ hội tiếp tục khẳng định mình năm nay.

Tháng 1-2026 mới đây, Thành Duy là 1 trong 15 gương mặt của tuyển cử tạ trẻ Việt Nam được trở lại tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia tại điểm tập ở Hà Nội. HLV Lưu Văn Thắng của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam cho biết, nhiều gương mặt trong đội hình tập huấn là những người có tiềm năng. Vào tháng 5, chúng ta sẽ tham dự giải vô địch thiếu niên thế giới 2026, sau đó tranh tài giải vô địch trẻ thế giới 2026 trong tháng 7. “Hai giải đấu có giá trị chuyên môn nên Thành Duy sẽ là một trong những gương mặt được chuẩn bị tham dự”, đại diện Ban huấn luyện nói thêm.

Bước vào tuổi 17, Thành Duy có những cơ hội để phát triển chuyên môn. Người làm nghề tin rằng để phát triển tối đa trình độ thì một lực sĩ phải hội tụ nhiều điều. Trong đó, ý chí cùng nỗ lực tập luyện luôn phải đề lên hàng đầu. Thành Duy có những điều đó ở mình.

Năm ngoái, trước khi tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, Thành Duy từng có trải nghiệm đáng nhớ tại giải vô địch trẻ và thiếu niên châu Á 2025 ở Kazakhstan. Khi đó, lực sĩ giành được huy chương quan trọng. “Chúng tôi đánh giá từ giải vô địch trẻ và thiếu niên châu Á 2025, Thành Duy trưởng thành đáng kể. Trong giải đó, em đạt 3 HCB hạng cân 65kg. Mỗi lần thi đấu, từng tuyển thủ trẻ sẽ được tích lũy rất lớn về kinh nghiệm”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Huy Hùng cho biết. Năm nay, Thành Duy đang đứng trước có cơ hội chinh phục thành tích ở cấp độ trẻ thế giới vào giữa năm nay.

Cùng trong Quyết định 183/QĐ-CTN, HLV Lưu Văn Thắng của đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đội cử tạ Việt Nam còn có tuyển thủ trẻ Y Liên và HLV Nguyễn Hồng Ngọc được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

MINH CHIẾN