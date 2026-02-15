Golfer Lê Chúc An xếp hạng 48 chung cuộc tại giải vô địch nữ nghiệp dư châu Á-Thái Bình Dương 2026

Lê Chúc An đã khép lại chương trình thi đấu giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP) 2026 trong top 50 golfer có kết quả tốt nhất.

Lê Chúc An đã hoàn thành thi đấu giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương 2026. Ảnh: VGA

Chương trình thi đấu giải golf vô địch nghiệp dư nữ châu Á – Thái Bình Dương (WAAP) 2026 đã hoàn tất vòng cuối ở ngày 15-2 theo giờ địa phương tại New Zealand.

Vòng cuối, vòng 4, Lê Chúc An tập trung thi đấu để tìm cơ hội cải thiện điểm số chung cuộc. Tuy nhiên, nữ golfer số 1 của Việt Nam chưa đạt được những cú đánh hiệu quả nhất. Trong 18 hố cuối cùng của vòng đấu, Chúc An chỉ giành được 1 birdie tại hố 10. Còn lại, cô mắc 8 bogey và 2 double bogey. Kết thúc vòng 4, Lê Chúc An có điểm +11 sau khi hoàn tất với 83 điểm.

Trên bảng kết quả chung cuộc, Lê Chúc An có tổng điểm +17 và đứng hạng 48. Trước đó, Lê Chúc An đã vượt qua cắt loại sau 2 vòng đầu tiên để góp mặt trong danh sách 50 người đạt thành tích tốt nhất giải năm nay.

Vô địch giải đấu là Yunseo Yang với tổng điểm -16. Tại vòng cuối, vòng 4, nữ golfer trẻ người Hàn Quốc đã đạt điểm -3 và giữ vững vị trí số 1 của mình. Xếp hạng nhì tại giải là golfer Soomin Oh (Hàn Quốc) với tổng điểm -8.

Lê Chúc An là đại diện duy nhất của golf nữ Việt Nam được suất tham dự giải này. Đây là lần thứ 3 cô tham gia thi đấu giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á – Thái Bình Dương. Ở năm đầu tiên góp mặt (2024), Lê Chúc An không vượt qua cắt loại. Hiện tại, Lê Chúc An đang đứng hạng 161 golf nữ nghiệp dư thế giới.

