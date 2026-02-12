David Benavidez lên kế hoạch “hàng lâm lại” hạng dưới nặng đối đầu Dmitry Bivol, Artur Beterbiev

Sau khi hạ gục Anthony Yarde để bảo vệ đai WBC dưới nặng hồi tháng 11, Benavidez tiết lộ anh sẽ “phi thăng” hạng bán nặng để thách đấu Gilberto Ramirez (đang giữ đai WBO và WBA) dù là điều này chưa được chứng thức công bố.

Benavidez trong trận đấu bảo vệ đai trước Yarde

Nhưng hành trình chinh phục hạng cân mới của võ sĩ 29 tuổi có biệt danh “Cờ đỏ” không kéo dài quá lâu. Anh dự kiến sớm quay trở lại hạng cân dưới nặng để thách đấu Dmitry Bivol (Cựu Minh chủ đang giữ 3 đai WBA, IBF, WBO) hoặc là Artur Beterbiev.

“Tôi sẽ đấu với lại Zurdo Ramirez!”, Benavidez đã nói trên chương trình Danza Project, “Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại hạng cân thấp hơn và đấu với Dmitry Bivol. Rồi sau đó, chúng tôi sẽ đấu với Artur Beterbiev”. Đối đầu với những gã "quái vật" người Nga vẫn luôn là mục tiêu số 1 của Benavidez - kể từ khi anh “phi thăng” hạng dưới nặng vào năm 2024.

Trước đó, Bivol đã được WBC yêu cầu đối đầu với Benavidez sau chiến thắng của anh trước Beterbiev (21-1, 20 KO) trong trận tái đấu để duy trì vị thế Nhà vô địch tuyệt đối sở hữu cả 4 đai vô địch lớn nhất của hạng cân này. Nhưng mà Bivol đã chấp nhận bỏ đai WBC.

Mục tiêu của võ sĩ 35 tuổi quê ở Tokmok (sở hữu thành tích 24-1, 12 KO) chính là theo đuổi trận đấu thứ 3 với Beterbiev, tạo ra một câu chuyện truyền kỳ mới trong làng quyền Anh chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trận đấu đó vẫn chưa diễn ra, do một phần vì Bivol phẫu thuật lưng tháng 8.

Trong sự nghiệp vốn cũng đầy màu sắc, nhưng chưa được công nhận là huyền thoại của bản thân, “Cờ đỏ” đã từng thắng đai NABF (đai WBC của Khu vực Bắc Mỹ) hồi năm 2015 sau khi đả bại Rollin Williams bằng TKO ngay ở trong hiệp đấu đầu tiên.

Sau đó, Benavidez chủ yếu chỉ thượng đài ở hạng cân siêu trung, và thắng đai WBC khi thắng Ronald Gavril cùng Anthony Dirrel trong giai đoạn 2017 và năm 2019. Anh tiếp tục thắng đai vô địch này sau lần gián đoạn khác trước David Lemiaux (2023).

Lần đầu tiên Benavidez tạo sự chú ý cho làng quyền dưới nặng - đó là khi anh đánh bại đối thủ người Ukraine Oleksandr Gvozdyk vào tháng 6-2024 để giành đai WBC đang bỏ trống. Vị thế của anh gia đã tăng đáng kể khi thắng David Morrell và Anthony Yarde để bảo vệ đai WBC giành thêm đai WBA (Regular).

Nhưng để trở thành quyền thủ hạng A, anh cần thắng cả Zurdo Ramirez, đó mới là sức nặng để anh thu hút được sự chú ý từ một huyền thoại kiểu “sang chảnh” như là Bivol.

Đ.Hg.