Dmitri Bivol: Không đấu với "Cờ đỏ" David Benavidez, chấp nhận bỏ đai WBC đối đầu Artur Beterbiev lần 3

Trong một lá thư mà The Ring có được và vừa mới công bố rộng rãi, Dmitry Bivol chấp nhận bỏ trống đai vô địch hạng dưới nặng của WBC, nghĩa là sẽ không thượng đài đấu David Benavidez, để tiếp tục trung thành với kế hoạch tái đấu Artur Beterbiev thêm lần nữa...

Bivol chấp nhận bỏ đai WBC

Trong lá thư gửi cho WBC và đã được The Ring công bố, võ sĩ hạng dưới nặng người Nga thông báo với tổ chức WBC rằng, anh sẽ bỏ đai WBC, nghĩa là sẽ không bảo vệ đai vô địch trước đối thủ Benavidez, thay vào đó tiếp tục đi theo kế hoạch tái đấu Beterbiev thêm lần nữa.

Như vậy, trước mắt, Bivol (24-1, 12 KO) sẽ không tiếp tục làm “Minh chủ” làng quyền hạng dưới nặng, thứ danh vị quý giá anh giành được - sau khi báo thù thành công Beterbiev (21-1, 20 KO) trong trận đấu thống nhất các đai vô địch ở Riyadh (Saudi Arabia) hồi tháng 2 vừa rồi.

Sau chiến thắng “báo thù” ấn tượng sau 12 hiệp đấu với điểm số đa số, Bivol (34 tuổi) đã trở thành “Đệ tứ quyền thủ” không kể cân. Và trong khi đó thì, Beterbiev (40 tuổi) đã tuột xuống xếp Hạng 5 trên Bảng xếp hạng pound-for-pound đầy quyền lực - nhưng cũng gây tranh cãi...

Do trận Bivol vs Beterbiev II là hấp dẫn hơn rất nhiều so với trận đấu đầu tiên, với lợi nhuận tăng cao, “Ông bầu mới nổi” có quốc tịch Saudi Arabia - Turki Alalshikh - quyết định tổ chức trận 3 trong “Bộ tam khúc” ân oán giữa 2 võ sĩ người Nga rất lừng danh ở hạng cân dưới nặng.

Luật sư của Bivol, ông Pat English, đã viết thư gửi cho Chủ tịch WBC - Mauricio Sulaiman - có nội dung như sau: “Mọi người ở trong làng quyền Anh đều biết rằng, đã có một cam kết cho trận đấu thứ 3 với lại Artur Beterbiev... Chúng tôi đang rất nỗ lực hoàn thành trận đấu đó”.

“Ngoài ra, chúng tôi rất thất vọng trước sự bất lực của thứ hạng xếp hạng các tổ chức trong việc tuân thủ hệ thống luân phiên được thiết lập nhiều năm trước. Các bạn biết rằng, IBF là tổ chức dẫn đầu chính đáng cho trận đấu tiếp theo của Bivol”, Luật sự English ra lý giải.

Vì thế, Chủ tịch Sulaiman thông báo trên mạng xã hội rằng, “Cờ đỏ” Benavidez - người ban đầu giữ đai Interim sẽ được đôn lên trở thành nhà vô địch tối thượng ở hạng cân dưới nặng của WBC: “Tôi vừa nhận được một thông báo lạnh lùng và vô cảm từ Luật sư của Bivol”.

“Ông Patrick English, với những lập luận vô lý đến mức tôi không muốn thảo luận về việc đưa ra thông báo rằng, Dmitry Bivol đã ra quyết định từ bỏ đai vô địch hạng dưới nặng của WBC. Chúng tôi chúc Bivol thành công và thông báo Benavidez là nhà vô địch tiếp theo”.

Trong khi Bivol tiếp tục theo kế hoạch đã chọn, hướng đến Beterbiev lần thứ 3, Benavidez (30-0, 24 KO) rất có thể sẽ bảo vệ đai vô địch mới của mình trước Callum Smith (31-2, 22 KO). Smith là ứng cử viên được xếp Hạng 2, nay vừa được đôn lên Hạng 1, trong số các Kẻ thách đấu.

Cho dù đã trở thành người giữ đai WBC hạng dưới nặng, có vẻ như Benavidez còn lâu mới nhận được sự công nhận, khi Bivol “giải quyết” xong “Bộ tam khúc” với Beterbiev thì người sẽ giành chiến thắng trong cặp đấu đó khả năng vẫn thích đối đầu với Canelo Alvarez hơn.

Đ.Hg.