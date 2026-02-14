Lindsey Vonn hy vọng được về nhà sau ca phẫu thuật thứ 4

Ngôi sao trượt tuyết người Mỹ, Lindsey Vonn sẽ trải qua một ca phẫu thuật khác ở chân trái bị gãy của mình vào thứ Bảy tại bệnh viện Italy, và cô hy vọng “sau đó tôi có thể được xuất viện và trở về nhà”.

Lindsey Vonn sẽ phải trải qua ca phẫu thuật thứ 4 vào thứ Bảy tại bệnh viện Italy.

Vonn đã đăng một video trên Instagram vào thứ Sáu sau vụ tai nạn kinh hoàng của cô trong cuộc đua trượt tuyết đổ dốc tại Thế vận hội Milan Cortina. “Chào mọi người, tôi chỉ muốn cập nhật một chút và gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã gửi hoa và thư cho tôi”, Vonn nói, thêm rằng cô cũng nhận được thú nhồi bông, bao gồm cả một chiếc gối hình cá mập mà cô đang gối đầu trong video.

Vonn hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Treviso. Cô chia sẻ thêm: “Điều đó thật tuyệt vời và thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Mấy ngày qua ở bệnh viện khá khó khăn. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình khỏe hơn. Tôi còn một chặng đường dài phía trước. Ngày mai tôi sẽ có một ca phẫu thuật khác và hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ, sau đó tôi có thể được xuất viện và trở về nhà, lúc đó tôi sẽ cần một ca phẫu thuật khác. Tôi vẫn chưa biết chính xác điều đó có nghĩa là gì cho đến khi có kết quả chụp chiếu rõ hơn, nhưng đó là tình trạng hiện tại của tôi”.

Vonn bị ngã chỉ sau 13 giây trong cuộc đua hôm Chủ nhật, và được trực thăng đưa ra khỏi đường đua. Vận động viên trượt tuyết xuất sắc 41 tuổi người Mỹ cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng cô đã bị “gãy xương chày phức tạp, hiện tại ổn định nhưng sẽ cần nhiều ca phẫu thuật để điều trị đúng cách”. Sau đó, cô cho biết hôm thứ Tư rằng đã trải qua ca phẫu thuật thứ 3 thành công.

Trong bài đăng mới nhất của mình, Vonn cho biết: “Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có rất nhiều người xung quanh đã thực sự giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn này, vì vậy tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn và chúc mừng đội tuyển Mỹ. Thật tuyệt vời khi được xem trận đấu và điều đó thực sự đã nâng cao tinh thần của tôi. Cả đội đã làm rất tốt và hãy tiếp tục nỗ lực nhé. Tôi sẽ liên lạc với mọi người khi có thể”.

HUY KHÔI