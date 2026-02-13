Các xạ thủ Việt Nam giành thêm HCB nội dung 25m súng ngắn ổ quay giải châu Á

Đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn đảm bảo được kết quả huy chương tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 đang tranh tài ở Ấn Độ.

Xạ thủ Việt Nam giành thành tích tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Ngày tranh tài 13-2, đội tuyển bắn súng Việt Nam giữ vững phong độ để tiếp tục tranh tài nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam. Trong ngày thi đấu, chúng ta có Hà Minh Thành, Phan Công Minh và Phạm Quang Huy góp mặt tranh tài.

Trong 8 xạ thủ thi đấu nội dung cá nhân, Hà Minh Thành là đại diện có kết quả cao nhất của đội tuyển bắn súng Việt Nam khi đạt thành tích 564 điểm. Đáng tiếc, kết quả chỉ đủ giúp Hà Minh Thành có vị trí hạng 5. Nối tiếp đó, Phạm Quang Huy có 561 điểm nên đứng hạng 6 còn Phan Công Minh có 546 điểm đứng hạng 8.

Dẫu vậy tính điểm đồng đội, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn có được HCB khi chúng ta đạt tổng 1672 điểm. Thành tích này giúp các xạ thủ Việt Nam xếp hạng nhì. Vô địch đồng đội 25m súng ngắn ổ quay nam là đội Ấn Độ với 1743 điểm.

“Thành tích HCB của đội bắn súng nam 25m súng ngắn ổ quay là kết quả huy chương cuối cùng của xạ thủ Việt Nam tại giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026. Đây là giải đấu quan trọng để từng tổ nội dung rút kinh nghiệm sau thi đấu”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam trao đổi.

Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 còn thi đấu hết ngày 14-2. Tuy nhiên, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã khép lại các nội dung của mình. Kết thúc giải đấu, chúng ta có 1 HCV của xạ thủ Nguyễn Thùy Trang tại bài bắn 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ. Ngoài ra, các tấm HCB có ở nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ, 25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam, 25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam. Các tấm HCĐ có ở kết quả của 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ, 50m súng ngắn đồng đội nam và 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam.

MINH CHIẾN