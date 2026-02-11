Milano Cortina tìm ra giải pháp khắc phục sự cố huy chương

Sau những tranh cãi ban đầu về các tấm huy chương bị hư hỏng, Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã tìm ra giải pháp kỹ thuật, và sẽ sửa chữa các phần bị ảnh hưởng để đảm bảo chất lượng.

Nhà vô địch trượt tuyết đổ dốc Breezy Johnson đã cho báo chí xem trường hợp của mình.

Vụ tranh cãi, nhanh chóng trở thành một trong những điểm đáng chú ý đầu tiên của sự kiện, đã dẫn đến một cuộc điều tra mà Ban tổ chức cho biết đã xác định được nguồn gốc của các lỗi được phát hiện trong một số huy chương, và đã kích hoạt một biện pháp khắc phục cụ thể để ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai, tiếp tục theo dõi như đã được công bố ngày hôm trước sau các sự cố được các vận động viên báo cáo.

Tình huống này xuất hiện khi một số vận động viên công khai trưng bày các lỗi trên các giải thưởng mới nhận được. Nhà vô địch trượt tuyết đổ dốc của Mỹ, Breezy Johnson đã cho báo chí xem trường hợp của mình và mô tả những gì đã xảy ra “đây là huy chương, và đây là dải ruy băng”, trong khi cầm riêng phần huy chương và hệ thống buộc của nó. Vụ việc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ, Alysa Liu đã chia sẻ một video cho thấy giải thưởng của cô bị tách rời khỏi dải ruy băng và viết một cách hài hước: “Huy chương của tôi không cần dải ruy băng”. Các báo cáo tương tự cũng xuất hiện từ các đoàn khác, bao gồm đội tuyển biathlon của Đức và Ebba Andersson của Thụy Điển...

Giám đốc Điều hành Thế vận hội, Andrea Francisi đã thừa nhận vấn đề “chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tình hình và các bạn đã thấy những bức ảnh”, và nhấn mạnh rằng ban tổ chức sẽ dành “sự quan tâm tối đa” để “mọi thứ sẽ hoàn hảo”, vì đây là một trong những biểu tượng quan trọng nhất đối với bất kỳ vận động viên nào.

Bộ huy chương tại Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026.

Sau phản hồi ban đầu đó, Ban tổ chức đã làm việc cùng với Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, xưởng đúc tiền quốc gia của Italy chịu trách nhiệm sản xuất. Giám đốc Truyền thông Luca Casassa cho biết “một giải pháp đã được xác định và một biện pháp can thiệp có mục tiêu đã được thực hiện”, và làm rõ rằng chỉ một số lượng hạn chế các giải thưởng bị lỗi. Ông cũng xác nhận các vận động viên có thể trả lại chúng “để chúng có thể được sửa chữa kịp thời”, khẳng định lại cam kết đảm bảo những giải thưởng này “đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và sự chú ý đến từng chi tiết”.

Mặc dù các chi tiết kỹ thuật đầy đủ không được công khai, một trong những giả thuyết ban đầu cho thấy vấn đề có thể liên quan đến mối nối giữa kim loại và ruy băng hoặc đến chính cơ chế buộc - bao gồm cả khóa cài. Hệ thống đó, được thiết kế như một tính năng an toàn, có thể đã kích hoạt trong các hoạt động ăn mừng thông thường.

Về mặt kỹ thuật, huy chương vàng và bạc nặng khoảng 500 gram - với khoảng 6 gram vàng trong huy chương vàng - trong khi huy chương đồng nặng khoảng 420 gram. Tuy nhiên, những đặc điểm cấu trúc này chưa được liên kết trực tiếp với lỗi được quan sát, mà các nhà tổ chức cho biết có thể bắt nguồn từ hệ thống buộc chứ không phải từ chính chất liệu huy chương.

Vụ việc này gợi lại những tiền lệ gần đây trong Phong trào Olympic. Thế vận hội Paris 2024 cũng từng phải đối mặt với những khiếu nại về sự xuống cấp sớm của huy chương, với các báo cáo về sự đổi màu, mất độ sáng bóng và mài mòn bề mặt, dẫn đến việc phải thay thế một số huy chương vài tháng sau khi Thế vận hội kết thúc.

HUY KHÔI