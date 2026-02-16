Những tuyển thủ trẻ tuổi Ngọ "phi mã" vươn mình cùng thể thao Việt Nam

Năm Bính Ngọ 2026, thể thao Việt Nam đón chờ nhiều sự kiện lớn: Asiad 20, Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10… Trong số nhiều hảo thủ, các gương mặt trẻ tuổi ngọ (sinh năm 2002) được kỳ vọng toả sáng, mang về nhiều thành tích cho thể thao nước nhà.

Đặng Ngọc Xuân Thiện (giữa) giành HCV SEA Games 33 -2025. Ảnh: THANH TÙNG

1. Đặng Ngọc Xuân Thiện (Thể dục dụng cụ)

Đặng Ngọc Xuân Thiện là gương mặt nổi bật của thể dục dụng cụ Việt Nam, nhất là ở nội dung ngựa vòng. Gần 20 năm gắn bó với sàn tập, từ cậu bé mới 6 tuổi rời xa gia đình để theo học tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, Xuân Thiện đã trưởng thành vượt bậc và trở thành niềm kỳ vọng lớn của đội tuyển quốc gia.

3 tấm HCV SEA Games liên tiếp 31, 32, 33 là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh thi đấu ổn định và kỹ thuật ngày càng hoàn thiện của anh. Năm 2025, Xuân Thiện còn ghi dấu ấn đặc biệt khi giành HCV Cúp thể dục dụng cụ thế giới tại Bulgaria và HCĐ tại giải châu Á ở Hàn Quốc.

Không chỉ là tài năng trẻ, Xuân Thiện còn là biểu tượng cho ý chí bền bỉ và khát vọng vươn tầm của thể dục dụng cụ Việt Nam. Mục tiêu trong năm mới của chàng trai 24 tuổi là giành suất dự và đạt thành tích cao tại Asiad 20, cũng như có màn thể hiện tốt nhất tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 10.

2. Nguyễn Văn Khánh Phong (Thể dục dụng cụ)

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Văn Khánh Phong là một trong những trụ cột của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trên các đấu trường quốc tế. Ở SEA Games 33 -2025, với động tác kỹ thuật hoàn hảo, sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, Khánh Phong đã chinh phục các trọng tài để đạt số điểm ấn tượng: 13,767 ở nội dung vòng treo. Thành tích này giúp anh vượt qua mọi đối thủ để giành tấm HCV danh giá. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Khánh Phong đứng trên bục cao nhất của đấu trường khu vực.

Khánh Phong đặt mục tiêu giành thành tích cao tại Asiad 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở tuổi 24, Khánh Phong cho thấy độ “chín” trong sự nghiệp của mình, tâm thế tự tin trên sàn đấu, thực hiện các động tác có độ khó cao để nâng cao điểm số trong các bài thi đấu. Vượt qua những cơn đau dai dẳng do chấn thương kéo dài, anh đang tập trung chuẩn bị với mục tiêu giành suất dự Asiad 20 tại Nhật Bản sắp tới và tái lập thành tích huy chương từng giành được tại Asiad 19 ở Trung Quốc.

3. Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh)

Nguyễn Thị Ngọc là một trong những gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Khép lại kỳ SEA Games 33 tại Thái Lan, nữ VĐV đã xuất sắc mang về 3 HCV ở các nội dung: 400m nữ, tiếp sức 4x400m nữ và tiếp sức 4x400m hỗn hợp, khẳng định vị thế của một trong những “mũi nhọn tốc độ” của đội tuyển. Thành công hôm nay là bước tiếp nối từ kỳ SEA Games 32 (năm 2023 tại Campuchia), nơi Ngọc lần đầu tạo dấu ấn với tấm HCV tiếp sức 4x400m nữ, mở ra hành trình trở thành nhân tố chủ lực của đội hình tiếp sức quốc gia.

Nguyễn Thị Ngọc kỳ vọng toả sáng trong năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vượt qua quãng thời gian chấn thương khó khăn, Nguyễn Thị Ngọc trở lại mạnh mẽ, đặc biệt với chiến thắng thuyết phục ở nội dung 400m nữ cá nhân tại SEA Games 33 cùng thành tích 52 giây 74. Ở tuổi 24, cô đại diện cho hình ảnh thế hệ VĐV kiên trì, bền bỉ, nỗ lực không ngừng để vươn lên. Hướng đến Asiad 20 tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Nguyễn Thị Ngọc đặt mục tiêu giữ vững phong độ, tiếp tục đóng góp cho màu cờ sắc áo. Với cô, điều quý giá nhất vẫn là sức khỏe – hành trang quan trọng để chinh phục những đường chạy phía trước.

4. Vi Thị Như Quỳnh (Bóng chuyền)

Ở tuổi 24, Vi Thị Như Quỳnh đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, không chỉ khẳng định vị trí tại các câu lạc bộ trong nước, cô còn mạnh dạn vươn mình ra đấu trường khu vực. Cuối tháng 12-2025, Như Quỳnh chính thức gia nhập Medan Falcons (Indonesia), đánh dấu lần đầu tiên thi đấu cho một đội bóng nước ngoài. Đó cũng là hành trình mà cô từng ấp ủ, khát khao được học hỏi chuyên môn trong môi trường quốc tế.

Vi Thị Như Quỳnh đã ký hợp đồng với đội nữ Hà Nội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2025 cũng là mùa giải thăng hoa của Như Quỳnh khi cô góp mặt trong hầu hết các giải đấu lớn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, đặc biệt là cơ hội thi đấu tại Giải vô địch thế giới. Cô dần trở thành mũi tấn công đáng tin cậy, đóng góp vào những cột mốc lịch sử của bóng chuyền Việt Nam. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng đánh giá cô là một trong những nhân tố giữ phong độ ổn định nhất tại SEA Games 33.

Bước sang năm 2026, với bản hợp đồng cùng đội Hà Nội, Như Quỳnh tiếp tục được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ đỉnh cao, trở thành trụ cột quan trọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

5. Nguyễn Ngọc Trâm (Karate)

Gắn bó với karate từ những năm tiểu học, Nguyễn Ngọc Trâm luôn nuôi dưỡng niềm đam mê và tinh thần cầu tiến, đã đạt nhiều thành tích trong nội dung kata (quyền biểu diễn). Thành tích nổi bật của cô phải kể đến tấm HCV Asiad 19 năm 2023 (Trung Quốc) và tấm HCV lịch sử tại Giải vô địch châu Á 2025 – đánh dấu bước tiến quan trọng của Karate Việt Nam sau một thập kỷ chờ đợi.

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm (phải) giành HCV SEA Games 33

Với gần 15 năm miệt mài tập luyện, Ngọc Trâm vẫn luôn khiêm nhường, khẳng định sẽ tiếp tục học hỏi để cống hiến nhiều hơn cho thể thao nước nhà. Đồng hành cùng các VĐV Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, Ngọc Trâm đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games 33 ở Thái Lan vào tháng 12-2025.

Trong trận chung kết, bộ ba VĐV Việt Nam trình diễn với chất lượng chuyên môn xuất sắc, sự đồng đều, chuẩn xác và thần thái đầy thuyết phục, qua đó vượt qua đội chủ nhà Thái Lan để giữ vững ngôi vị số một khu vực ở nội dung Kata đồng đội nữ. Sau kỳ SEA Games 33 thành công, cô được tuyển dụng vào ngành Công an, mở ra hành trình mới đầy triển vọng.

NGUYỄN ANH