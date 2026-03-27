Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 tiếp tục đưa ra những chia sẻ mới

Thể thao Việt Nam xác định vai trò kinh tế thể thao đã giữ vai trò quan trọng vì thế Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 diễn ra đã có thêm nhiều nội dung được chú ý.

Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 đã nhận được sự quan tâm của người làm thể thao Việt Nam.

Ngày 27-3 tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và các đơn vị đồng hành tiếp tục tổ chức Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026. Sau 1 năm gián đoạn (năm 2025), DIễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam đã tổ chức trở lại.

Mang chủ đề xuyên suốt là “Kiến tạo một nền kinh tế mới”, Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 đã tổ chức 5 phiên thảo luận với những nội dung có sự chia sẻ thực tiễn và cách làm về đầu tư, phát triển kinh tế thể thao để tìm sự phát triển, có nguồn thu giá trị ở thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, các bài học thực tiễn vẫn được chờ đợi cần một sự phù hợp và hiệu quả với thị trường kinh tế thể thao tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định tại Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026: "Thể thao không chỉ ý nghĩa về nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển con người toàn diện, bồi đắp bản lĩnh, ý chí, tinh thần dân tộc và nâng cao vị thế quốc gia mà còn cần được tiếp cận như một lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy dịch vụ, kích thích đầu tư, lan tỏa tiêu dùng và mở ra không gian phát triển mới".

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng tin rằng: "Chúng ta hướng đến mục tiêu rõ ràng là tạo ra một diễn đàn kết nối giữa các bên trong hệ sinh thái thể thao, thúc đẩy nhận thức về thể thao như một ngành kinh tế, kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức thể thao, nhà đầu tư và doanh nghiệp tài trợ, cùng giới nghiên cứu và chuyên gia…

Chúng ta không tiếp cận kinh tế thể thao một cách giản đơn, mà đang tiếp cận với tư duy hệ sinh thái từ hạ tầng, giải đấu, câu lạc bộ, truyền thông, bản quyền, tài trợ, tổ chức sự kiện, công nghệ cho tới các mô hình hợp tác công - tư và các động lực tăng trưởng mới. Tinh thần này cũng phù hợp với định hướng của Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…".

Trong lần đầu đưa ra những thông tin cơ bản, Báo cáo kinh tế thể thao Việt Nam 2026 được diễn giả Trương Trí Vinh chia sẻ.

Ở đó, sơ bộ những nét tổng quan về thị trường thể thao giữa Việt Nam với thế giới đều có một điểm chung là dư địa tiềm lực lớn. Vì vậy, cơ hội để phát triển kinh tế thể thao Việt Nam còn rất lớn.

Các giải đấu thể thao đang có sự thay đổi đáng kể về mô hình tổ chức giúp người xem tiếp cận tốt hơn.

Đặc biệt, góc nhìn đang được thay đổi là “ngành thể thao hiện đại đang trải qua một cuộc đại tu về cấu trúc. Điểm cốt lõi không còn nằm trong mô hình kinh doanh đơn lẻ, mà chuyển dịch sang sự kết nối mật thiết giữa các mắt xích. Một câu lạc bộ hàng đầu ngày nay không đơn thuần là một đội bóng ra sân thi đấu cuối tuần, mà trở thành những thực thể kinh tế đa năng gồm sản xuất nội dung, vận hành nền tảng media, bán trải nghiệm du lịch, khai thác dữ liệu người dùng và phát triển bất động sản”, diễn giả Trương Vĩnh Trí nói thêm tại Báo cáo kinh tế thể thao Việt Nam.

Lần lượt, các chủ để đối với nhóm nội dung gồm “thị trường, đầu tư và mô hình doanh thu thể thao”, “kinh nghiệm tổ chức, phát triển từ thể thao quốc tế”, “chính sách chiến lược: xây dựng nền kinh tế thể thao Việt Nam” đã được trao đổi.

Khép lại Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam, một điểm chú ý được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đưa ra đó là kinh tế thể thao Việt Nam đang trở nên ngày càng quan trọng và thiết yếu đồng thời cần sự hoàn thiện của nhiều nội dung gồm khả năng thương mại hóa, sức hút thị trường, vai trò truyền thông thương hiệu, hạ tầng và cơ chế được áp dụng.

