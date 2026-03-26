Lần đầu tiên công bố Báo cáo kinh tế thể thao Việt Nam

Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 là một trong những chương trình chính của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam (27-3-1946 / 27-3-2026).

Theo kế hoạch, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành sẽ tổ chức Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 vào ngày 27-3 tại Hà Nội.

Điểm được chú ý là Ban tổ chức lần đầu tiên công bố Báo cáo số liệu về kinh tế thể thao Việt Nam. Báo cáo kinh tế thể thao Việt Nam có 8 phần. Phần thứ nhất cung cấp góc nhìn tổng quan về kinh tế thể thao toàn cầu, các mô hình kinh doanh của ngành thể thao trên thế giới từ quá khứ đến hiện tại và xu hướng tương lai.

Phần hai và ba của Báo cáo kinh tế thể thao Việt Nam có các thông tin về quy mô thị trường thể thao Việt Nam. Báo cáo kinh tế thể thao cũng có các phân tích về động lực tăng trưởng kinh tế thể thao Việt Nam giai đoạn 2026-2035 (gồm Sự bùng nổ của thể thao cho mọi người; Hạ tầng thể thao và các khu đô thị thể thao; Sự kiện thể thao, du lịch thể thao).

Dự kiến, nhiều khách mời là các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý thể thao, những nhà đầu tư vào lĩnh vực thể thao ở Việt Nam sẽ tham gia Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 để đưa ra những ý kiến, tham luận có giá trị thực tiễn.

Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2026 sẽ hướng tới 3 chủ điểm quan trọng gồm Mô hình kinh doanh thể thao quốc tế; Đầu tư vào kinh tế thể thao Việt Nam; Xây dựng nền kinh tế.

Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam là một trong những chương trình có giá trị đã được Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tổ chức từ năm 2023. Qua các năm 2023, 2024, Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam đưa ra một số lát cắt về lĩnh vực kinh tế thể thao, giúp nhà quản lý chuyên môn hiểu rõ hơn về giá trị cần phát triển của vấn đề này. Năm 2025, Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam không tổ chức. Năm nay, Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam tổ chức trở lại vào ngày 27-3, sẽ có ý nghĩa quan trọng.

MINH CHIẾN