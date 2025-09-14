Khi nhiều nước Đông Nam Á làm kinh tế thể thao

Cả hai sự kiện trên đều lần đầu diễn ra ở Đông Nam Á. Trước đó, hồi tháng 5, Indonesia cũng lần đầu tiên đại diện khu vực tổ chức Giải vô địch Thể dục dụng cụ thế giới…

Thái Lan trở thành tâm điểm của làng bóng chuyền thế giới khi tổ chức giải nữ tại 4 thành phố: Bangkok, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima và Phuket. Đây là câu chuyện về sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính phủ, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) và các nhà tài trợ. Với chi phí tổ chức khoảng 1,124 tỷ baht (34 triệu USD), Thái Lan đã biến giải đấu thành một kỳ tích cả về chuyên môn lẫn kinh tế.

FIVB gọi đây là kỳ giải “thành công nhất từ trước đến nay”, mang về hơn 8,435 tỷ baht (260 triệu USD), với 5,596 tỷ baht từ bản quyền truyền hình nhờ 1,3 tỷ khán giả toàn cầu theo dõi, 2,07 tỷ baht từ chi tiêu địa phương và 768 triệu baht từ du lịch. Những bài đăng tạo hiệu ứng của VĐV trên mạng xã hội, kết hợp với chiến dịch quảng bá văn hóa Thái Lan, đã tạo ra 99,6 tỷ lượt tiếp cận truyền thông. Đó là một phần trong chiến dịch mang tên “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025”, khi Thái Lan triển khai một chương trình quảng bá du lịch thông qua thể thao.

Bên cạnh bóng chuyền, giải đua xe máy phân khối lớn MotoGP Thailand Grand Prix tại Buriram là một ví dụ khác về sức mạnh của các giải đơn môn. Từ năm 2018, sự kiện này đã biến Buriram - một tỉnh ít được biết đến, thành “thành phố thể thao” của Thái Lan.

Mỗi mùa, hơn 100.000 khán giả đổ về trường đua Chang International Circuit, mang lại doanh thu vượt 2 tỷ baht (60 triệu USD). Hàng ngàn việc làm tạm thời cho lao động địa phương, từ nhân viên phục vụ đến hướng dẫn viên du lịch; các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ ở Buriram hưởng lợi trực tiếp, với lượng khách quốc tế tăng mạnh. Những đoạn video về đường đua hiện đại, kết hợp với lễ hội và ẩm thực địa phương, đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Buriram giờ đây không chỉ là điểm đến đua xe mà còn là biểu tượng của du lịch mạo hiểm, giúp Thái Lan củng cố vị thế trung tâm thể thao châu Á.

Ở Thái Lan còn có giải golf nhà nghề Honda LPGA Thailand, tổ chức hàng năm tại Phuket. Giải đấu năm 2025 thu hút hơn 50.000 khán giả, mang về doanh thu 500-700 triệu baht (15-20 triệu USD) từ vé, lưu trú và chi tiêu. Sự kiện là một phần nỗ lực xây dựng hình ảnh “sự kiện xanh”, với các sáng kiến bền vững như giảm nhựa và tiết kiệm năng lượng.

Chuyển sang Indonesia, Giải vô địch Cầu lông thế giới 2023 tại Jakarta là một minh chứng cho sức hút của thể thao đơn môn. Với hơn 200.000 lượt khách du lịch, sự kiện này tạo ra giá trị kinh tế khoảng 1,5 ngàn tỷ rupiah (100 triệu USD), chủ yếu từ bản quyền truyền hình và chi tiêu du lịch.

Dự kiến vào năm 2025, Singapore sẽ tổ chức Giải vô địch Bơi lội thế giới, với kỳ vọng mang về hơn 500 triệu SGD (370 triệu USD). Quốc đảo sư tử đã đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng bơi lội, từ hồ bơi đạt chuẩn Olympic đến các tiện ích bền vững. Singapore tận dụng giải đấu để củng cố hình ảnh “thành phố vườn” kết hợp thể thao, đồng thời thu hút đầu tư quốc tế vào các dự án đô thị thông minh.

Những lợi ích ngoài thể thao cũng chính là lý do để Philippines được trao quyền đăng cai Giải vô địch Bóng chuyền nam thế giới 2025 dù Philippines chưa bao giờ được xem là cường quốc bóng chuyền, ngay cả ở trong khu vực Đông Nam Á. Để làm được điều này, Philippines đã có dịp "thử sức" khi đăng cai thành công chặng vòng bảng của VNL (Volleyball Nations League) - được ví như World Cup bóng chuyền, vào các năm 2022 và 2023.

Philippines sở hữu 2 sân thi đấu trong nhà Smart Araneta Coliseum (14.000 chỗ ngồi) và SM Mall of Asia Arena (20.000 chỗ ngồi), đều ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Những sự kiện này vượt quá khuôn khổ của một sự kiện thi đấu, đó chính là một phần của kinh tế thể thao.

YẾN PHƯƠNG