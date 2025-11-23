Á quân thể thao trẻ châu Á Bùi Tuấn Tú giành huy chương tại Đại hội học sinh Đông Nam Á 2025

Chân chạy Bùi Tuấn Tú giành huy chương tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025 đang diễn ra ở Brunei.

Bùi Tuấn Tú tiếp tục giành HCB môn điền kinh tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025 sau khi có HCB ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 mới đây. Ảnh: T.TÚ

Cách đây 1 tháng, Bùi Tuấn Tú đã giành HCB nội dung 2.000m chướng ngại vật trong môn điền kinh tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 ở Bahrain.

Chiều tối ngày 23-11 tại Brunei của Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025, Bùi Tuấn Tú tiếp tục giành HCB môn điền kinh. Tuyển thủ này đã thi đấu nội dung 3.000m nam và về đích với thời gian 8’49”85. Thành tích trên giúp Tuấn Tú có vị trí thứ nhì cùng HCB tại Đại hội. Về đích đầu tiên là tuyển thủ thể thao học sinh Philippines Jhul Canalita với kết quả 8’47”72. Về đích thứ 3 là VĐV Thái Lan Charoenpanit.

Bùi Tuấn Tú đang là 1 trong những VĐV trẻ triển vọng của điền kinh Lai Châu và điền kinh Việt Nam. Năm nay, VĐV đã được tham gia tập huấn đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam. Trước khi tham dự Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2025, Tuấn Tú đã được chuẩn bị và tích lũy thể lực tại điểm tập huấn ở Hà Nội.

Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, cá nhân Bùi Tuấn Tú giành được huy chương trong 2 Đại hội liên tiếp ở Bahrain và Brunei với những kết quả trong từng nội dung chuyên môn khác nhau.

Cùng chiều tối của ngày thi đấu tại Brunei, môn điền kinh mang về thêm 1 HCB cho Đoàn thể thao học sinh Việt Nam với kết quả tại nội dung 400m rào nam của Quách Ngọc Minh. Tuyển thủ đã đạt thông số 52”53. HCV lần này là VĐV Philippines Ivan Cabanda (52”45).

MINH CHIẾN