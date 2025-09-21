Phạm Tiến Sản không thể phá kỷ lục của mình tại Berlin Marathon 2025

Tuyển thủ quốc gia của thể thao Việt Nam đạt chỉ số thấp hơn so với kỷ lục của bản thân trên đường chạy marathon 42km ở Đức lần này.

Phạm Tiến Sản tham dự giải Berlin Marathon 2025 tại Đức. Ảnh: TIẾN SẢN

Ngày 21-9 theo giờ địa phương, Phạm Tiến Sản đã tham dự nội dung marathon – 42km tại giải chạy danh giá Berlin Marathon 2025 (Đức).

1 năm trước, Phạm Tiến Sản đã góp mặt ở Berlin Marathon 2024, đạt kết quả 2 giờ 22 phút 46 giây và lập kỷ lục thành tích bản thân tại cự ly này. Khi đó, Tiến Sản trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên vào top 100 tại giải Berlin Marathon.

Sau 1 năm, Tiến Sản đã chuẩn bị kỹ lưỡng để tranh tài Berlin Marathon 2025. Tuy nhiên, tuyển thủ chỉ có kết quả 2 giờ 30 phút 20 giây. Theo chỉ số của ban tổ chức, chân chạy hoàn thành mỗi km với thời gian trung bình là 3 phút 34 giây. Về xếp hạng chung cuộc, Phạm Tiến Sản có vị trí 148 tại giải năm nay.

Giải đấu này trong danh sách các giải marathon lớn, danh giá nhất của thế giới gồm Tokyo Marathon (Nhật Bản), Boston Marathon (Mỹ), London Marathon (Anh), Sydney Marathon (Australia), Berlin Marathon (Đức), Chicago Marathon (Mỹ) và New York City Marathon (Mỹ).

Năm nay, Phạm Tiến Sản tiếp tục được tập trung đội tuyển duathlon Việt Nam để chuẩn bị chuyên môn chạy bộ - đạp xe – chạy bộ hướng đến tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Phạm Tiến Sản giành HCV duathlon cá nhân nam tại SEA Games 31 và 32. Sau khi về nước, Phạm Tiến Sản sẽ tiếp tục tập luyện cùng đội tuyển duathlon Việt Nam.

MINH CHIẾN