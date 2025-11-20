HLV Vũ Ngọc Lợi: Ông thầy điền kinh kỹ tính trên đường chạy

Với người làm chuyên môn, HLV Vũ Ngọc Lợi là một trong những người tạo ra chuyên môn có giá trị cho nhiều VĐV điền kinh của thể thao Việt Nam vì thế người thầy ấy là gương mặt được các học trọ trò nhắc nhiều trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

HLV Vũ Ngọc Lợi là người tạo dấu ấn chuyên môn cho cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: MINH CHIẾN

Ở tuổi 65, HLV Vũ Ngọc Lợi đang là 1 trong những HLV có kinh nghiệm nhất trong ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ở tuổi này, ông Lợi vẫn giữ được sức khỏe và trên hết còn động lực truyền thụ hết kinh nghiệm của bản thân vào chuyên môn cho các học trò.

Một buổi tập của tổ cự ly ngắn nữ thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam lúc này luôn có sự chuẩn bị đảm bảo nhất. Người thầy – HLV Vũ Ngọc Lợi – kiểm tra kỹ từng động tác khởi động của học trò. Sau đó, họ bước vào những bước chạy nhẹ rồi tập kỹ thuật rồi nhóm bài phối hợp tiếp sức. “Không được; Tốc độ phải đẩy lên; Điểm vòng cung phải đạt được chỉ số như thế này; Phải biết người chạy trước và chạy sau thế nào…”, những chỉ dạy quen thuộc mà HLV Vũ Ngọc Lợi đưa ra cho các tuyển thủ trẻ của tổ cự ly ngắn tập luyện. Tất cả tuyển thủ cùng HLV Vũ Ngọc Lợi đang vào giai đoạn quan trọng tích lũy chuẩn bị thi đấu SEA Gasmes 33-2025.

Ông Lợi từng trải lòng nhiều về sự nghiệp huấn luyện. Người thầy cho biết: “Tôi bắt đầu công tác huấn luyện tại địa phương Nam Định (cũ) (nay là Ninh Bình) bằng những sự đam mê và thực tiễn chuyên môn để tìm ra những VĐV tốt nhất. Với tôi, điền kinh là sự nghiệp nhưng cũng là tình yêu mà mình dành cho nó toàn bộ thời gian đi học tại Liên Xô (cũ). Từ những bài học của điền kinh Liên Xô (cũ), tôi có những phương pháp huấn luyện cơ bản và áp dụng vào huấn luyện chuyên môn cho học trò ở Việt Nam…”.

Giới chuyên môn biết về HLV Vũ Ngọc Lợi quá rõ. Gần 40 năm làm công tác huấn luyện, vị HLV nhiều kinh nghiệm này giúp không ít chân chạy của điền kinh Việt Nam thành danh rồi là biểu tượng để mọi người nhắc mãi. Thế hệ các học trò của ông có thể kể tới VĐV Trần Xuân Thành (hiện là HLV trưởng đội tuyển điền kinh Trung tâm TDTT Quân đội), Vũ Ngọc Dương hay Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Quách Thị Lan… Bây giờ, nhóm tuyển thủ cự ly ngắn nữ như Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc đang là học trò của thầy Lợi.

Trong số này, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Huyền được xem là một trong những VĐV để lại dấu ấn xuất sắc về thành quả huấn luyện mà HLV Vũ Ngọc Lợi mang lại cho thể thao Việt Nam. “Tôi xem thầy như một người bác. Ở mọi giải đấu, trong quá trình huấn luyện, bác đều chỉ dạy kỹ nhất bài học chuyên môn cho tôi. Thậm chí khi tôi bị ốm, bác cũng là người sắc thuốc để tôi đảm bảo được sức khỏe. Một điều tôi được bác dạy rất kỹ đó là mỗi người đều có ngưỡng về chuyên môn nhưng nếu nỗ lực là có thể vượt ngưỡng đó”, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền từng chia sẻ.

Với tuyển thủ Quách Thị Lan, cô từng bày tỏ: “Tôi biết ơn HLV Vũ Ngọc Lợi rất nhiều bởi phương pháp chuyên môn của bác cho tôi được tốc độ tốt thi thi đấu thực tế”.

Hỏi về kỷ niệm nào đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện, HLV Vũ Ngọc Lợi bảo rằng mình không thể nhớ hết bởi ông chỉ tâm niệm yếu tố chuyên môn là trên hết. Vì thế, sự tập trung của người thầy vào công tác huấn luyện vô tình khiến ông không giữ lại được nhiều khoảnh khắc cho riêng mình. “Chỉ cần thấy học trò về đích đạt đúng chỉ số thành tích và có tấm huy chương cao nhất, đó là niềm vui của tôi”, HLV Vũ Ngọc Lợi nói thêm.

HLV Vũ Ngọc Lợi đang tập trung chuyên môn cho các VĐV cự ly chạy ngắn vào lúc này. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong mỗi buổi tập hay vào thi đấu chính thức, vật dụng thường trực trên tay của thầy Vũ Ngọc Lợi là 2 đồng hồ bấm giờ. Mỗi chỉ số được ông ghi lại kỹ càng đối với từng học trò. HLV Vũ Ngọc Lợi luôn dặn VĐV của mình rằng sự thành công phải đến từ tích lũy. Hai năm trước, HLV Vũ Ngọc Lợi đã rơi nước mắt trên sân vận động trung tâm tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia khi chứng kiến học trò ruột Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung 400m rào nữ. Vị HLV kỳ cựu cho rằng đó là một trong những phút xúc động nhất bởi ông chứng kiến trọn vẹn hành trình chuyên môn của Nguyễn Thị Huyền từ khi bắt đầu tới giải đấu Đại hội cuối cùng mà cô học trò giành thành tích cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Năm nay, HLV Vũ Ngọc Lợi vẫn tích cực làm chuyên môn để tiếp tục tìm cơ hội thành công cùng học trò của cự ly 100m nữ tại SEA Games 33-2025…

MINH CHIẾN