Đội tuyển điền kinh Việt Nam xếp thứ 2 với 13 HCV tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025

Giữ vững phong độ đạt thêm HCV vào ngày thi đấu cuối, các tuyển thủ điền kinh trẻ Việt Nam xếp thứ nhì trên bảng tổng sắp huy chương.

VĐV Lường Thị Khan của đội điền kinh trẻ Việt Nam giành được HCV tại Indonesia lần này. Ảnh: SEA ATHLETICS

Tối ngày 18-11, giải điền kinh vô địch trẻ Đông Nam Á 2025 được khép lại trên sân vận động trung tâm tại điểm tranh tài ở Indonesia.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các gương mặt trẻ của Việt Nam đã giành thêm 5 ngôi vô địch qua đó hoàn thành kết quả với tổng thành tích 13 HCV, 12 HCB, 6 HCĐ. Với thành tích này, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam đứng thứ 2 chung cuộc.

Các tấm HCV tại ngày thi đấu cuối của đội tuyển điền kinh Việt Nam có từ thành tích của Châu Ngọc Quỳnh An (nhảy 3 bước nữ, 12m67), Hoàng Thị Ngọc Anh (3.000m chướng ngại vật nữ, 11’15”74), Lương Xuân Sơn (3.000m chướng ngại vật nam, 9’45”78), Mai Ngọc Anh (nhảy cao nữ 1m74) và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ (Thái An, Quang Giáp, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thu, 45”01).

Trong đó, tấm HCV nội dung nhảy cao nữ (nhóm tuổi U18) của tuyển thủ Mai Ngọc Anh có giá trị đáng ghi nhận về chuyên môn khi đã là kỷ lục trẻ mới của Đông Nam Á. Kỷ lục cũ là 1m73 từng được lập năm 2012. Sau 13 năm, Mai Ngọc Anh là đại diện của điền kinh Việt Nam đã phá vỡ kỷ lục tồn tại rất lâu trên.

Phạm Xuân Tiến là người giành HCV nội dung nhảy xa nam tại giải. Ảnh: SEA ATHLETICS

“Các tuyển thủ trẻ của điền kinh Việt Nam đã được cơ hội thi đấu để đạt thành tích huy chương. Tuy nhiên, một số kết quả thi đấu ở cấp độ trẻ U18, U20 của VĐV Việt Nam là có tín hiệu tích cực để phát triển trong tương lai”, lãnh đội điền kinh Việt Nam tại giải – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi từ Indonesia.

Trên bảng tổng sắp, đội chủ nhà Indonesia dẫn đầu với 14 HCV, 15 HCB và 16 HCĐ. Hạng ba là đội Philippines với kết quả 11 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Các đội Singapore, Malaysia, Thái Lan và Myanmar đứng vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN