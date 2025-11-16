Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 7 HCV tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã có được 7 tấm HCV trong 2 ngày đầu tiên tranh tài tại giải đấu đang tổ chức ở Indonesia.

VĐV điền kinh trẻ Việt Nam đang đạt các kết quả tốt tại giải đấu ở Indonesia. Ảnh: MINH MINH

Giải năm nay tổ chức các nội dung dành cho nam, nữ nhóm tuổi U18 và U20. Tại ngày tranh tài 16-11, gương mặt Phạm Xuân Tiến giành được tấm HCV quan trọng tại nội dung nhảy xa nam dành cho nhóm tuổi U20. Tuyển thủ người TPHCM đã đạt kết quả tốt nhất qua các lần nhảy là 7m30 để đứng vị trí số 1.

Xuân Tiến đã khởi đầu cuộc đấu với thành tích 6m82 tại lần nhảy đầu tiên. Tiếp đó, các mức nhảy tốt hơn và tuyển thủ này đạt 7m30 để chiếm vị trí số 1 chung cuộc.

Xếp sau Phạm Xuân Tiến là Adam Haqimi Bin Az (Malaysia) với kết quả 7m25, nhận HCB. HCĐ là tuyển thủ Steefen Mahuse (Indonesia) với thành tích 7m18.

Ngoài kết quả trên, ngày thi đấu còn chứng kiến đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam giành HCB nội dung 1.500m nam (U18) với kết quả 4’14”58 của Vũ Minh Thắng, HCB nội dung 100m nữ (U18) của Nguyễn THị Thu Hà bằng thông số 11”96, HCB ném đĩa nam của Phạm Văn Hiếu (50m81), HCB tiếp sức 4x400m nam nữ (3’48”14) và HCĐ nhảy cao nam của Nguyễn Thành Phong, HCĐ ném đĩa nữ của Bùi Ngọc Duy.

Tấm HCV trong ngày 16-11 của Phạm Xuân Tiến đã là HCV thứ 7 của đội điền kinh trẻ Việt Nam tại giải đấu tới lúc này. Tại ngày thi đấu trước đó, các VĐV của Việt Nam đã mang về thành tích 6 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Các thành tích HCV là của Hoàng Thị Ngọc Anh (1.500m nữ), Lường Thị Hồng Diễm (ném lao), Bùi Ngọc Duy (đẩy tạ), Nguyễn Tấn Khiêm (ném lao), Nguyễn Xuân An (400m nam), Lê Thị Như Quỳnh (nhảy xa nữ). Giải sẽ tranh tài tới hết ngày 18-11.

MINH CHIẾN