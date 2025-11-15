Tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Anh giành HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại giải trẻ Đông Nam Á 2025

Chân chạy Hoàng Thị Ngọc Anh xuất sắc giành tấm HCV đầu tiên để mang lại khởi đầu suôn sẻ cho đội tuyển điền kinh Việt Nam ở giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025.

Hoàng Thị Ngọc Anh đã giành HCV đầu tiên cho đội điền kinh Việt Nam tại Indonesia lần này. Ảnh: MINH MINH

Giải đấu chính thức khai cuộc sáng 15-11 tại Indonesia. Lần này, Liên đoàn điền kinh Đông Nam Á tổ chức các nội dung dành cho nhóm tuổi U18 và U20 nam, nữ.

Tại buổi sáng thi đấu, Hoàng Thị Ngọc Anh góp mặt chung kết 1.500m nữ U20 và thể hiện tốt chuyên môn để về đích đầu tiên với kết quả 4’53”41 mang về HCV đầu tiên cho đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam. Trong cuộc đấu, VĐV Nurul A Mutiara O (Indonesia) về nhì với kết quả 4’55”04 nhận HCB còn HCĐ là tuyển thủ Correila (Timor Leste) với thành tích 5’24”82.

Giải năm nay là lần thứ 17 được tổ chức, ghi nhận VĐV của 10 quốc gia trong khu vực góp mặt tranh tài gồm Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Timor Leste, Việt Nam và Indonesia (chủ nhà). Theo Ban tổ chức, toàn giải có hơn 220 VĐV tham dự các nội dung.

Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam đăng ký 32 VĐV góp mặt ở nhiều nội dung quan trọng đối với nhóm tuổi U18 và U20.

Hoàng Thị Ngọc Anh đang là 1 trong những VĐV trẻ có chuyên môn tốt ở các nội dung chạy dài. Đầu năm nay, tuyển thủ này từng giành HCV cự ly 5.000m và 3.000m chướng ngại vật tại giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2025. Năm ngoái, Hoàng Thị Ngọc Anh là chủ nhân của tấm HCV cự ly 1.500m nữ tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á được tổ chức tại Đà Nẵng.

Các tuyển thủ của Việt Nam còn tiếp tục tranh tài nhiều nội dung đến hết ngày 19-11 tại giải. Mục tiêu của điền kinh trẻ Việt Nam là cố gắng đứng trong 3 quốc gia dẫn đầu về thành tích huy chương tại giải năm nay.

MINH CHIẾN