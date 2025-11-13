Đội tuyển điền kinh Việt Nam cử 32 VĐV tranh tài tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025

VĐV Mai Ngọc Ánh từng giành HCV tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2024 ở nội dung nhảy cao nữ. Ảnh: AAA

Lãnh đội điền kinh trẻ Việt Nam tại giải, ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết: “Ở cuộc thi đấu lần này, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam cử các gương mặt có chuyên môn tốt tham dự. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng tôi nắm bắt thêm trình độ giữa VĐV trẻ của Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, từ đó có những sự đầu tư vào tương lai dành cho tuyển thủ tiềm năng”.

32 tuyển thủ được tới Indonesia tranh tài từ ngày 13-11 tới 19-11. Trong số này, nhà vô địch quốc gia 2025 và vô địch trẻ quốc gia 2025 nội dung nhảy xa nam Phạm Xuân Tiến được trao cơ hội thi đấu giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025. Hiện tại, Phạm Xuân Tiến là một trong những VĐV có chuyên môn tốt của điền kinh TPHCM. Phạm Xuân Tiến từng đạt kết quả 7m76 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 và đạt HCV. Ngoài gương mặt này, điền kinh TPHCM còn có tuyển thủ Phạm Dương Mai cũng tham gia giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2025.

Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam còn có 1 số gương mặt dự báo có thể đạt kết quả tốt tại giải đấu ở Indonesia lần này như Đèo Thị My, Châu Ngọc Quỳnh Anh, Hoàng Thị Ngọc Anh, Lương Xuân Sơn, Danh Thị Thúy, Mai Ngọc Ánh, Lương Thị Khan, Lương Bình Dương, Lê Thị Diễm Hằng… Trong đó, tuyển thủ Mai Ngọc Ánh từng giành HCB nội dung nhảy cao nữ giải điền kinh vô địch trẻ châu Á 2025 (U18) ở Saudi Arabia vào tháng 4 năm nay.

Năm 2024, điền kinh Việt Nam đã tham dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á và giành 8 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ để đứng hạng 3 chung cuộc.

MINH CHIẾN