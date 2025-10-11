Hấp dẫn các màn so tài ở giải điền kinh trẻ quốc gia 2025

Ngày tranh tài 11-10 tại giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia 2025 tiếp tục chứng kiến các cuộc đua hấp dẫn tại nhiều nội dung.

Các VĐV tham dự nội dung 100m nam nhận thành tích huy chương tại giải. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

Buổi sáng thi đấu 11-10 trên sân vận động Tam Kỳ (Đà Nẵng), đội TPHCM giành thêm 1 HCĐ. Thành tích thuộc về đội tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ (Lê Tuyết Nga, Nguyễn Phan Quỳnh Anh, Võ Đăng Quy, Trương Huỳnh Minh Trí) với kết quả 45”06. Vô địch nội dung là đội Công an Nhân dân với thông số 44”50 còn HCB là đội Ninh Bình (44”80).

Ở chung kết 110m rào nam, cuộc thi đấu diễn ra hấp dẫn giữa các gương mặt trẻ của điền kinh Quân đội, Cà Mau, Lai Châu, Đồng Nai, Đắk Lắk. Trong cuộc thi đấu này, gương mặt Nguyễn Thành Phát (Cà Mau) xuất sắc vượt lên để giành HCV với thời gian 14”25. Thành tích của Thành Phát chưa đủ để vượt qua kỷ lục trẻ quốc gia là 14”00 tuy nhiên giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những kết quả tốt của VĐV.

Tại nội dung 5.000m nam, VĐV Dương Minh Hùng của Quân đội đã về đích đầu tiên với thời gian 15’42”55 giành HCV. Trong nội dung này, VĐV Lê Hoàng Tân (Gia Lai) về đích thứ nhì, nhận HCB với kết quả 15’43”90.

Trước đó, giải đã chứng kiến ngôi vô địch 100m nam thuộc về Tô Hùng Cường (Đồng Nai, 10”60) và vô địch 100m nữ là Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình, 12”07). Tại cự ly 100m nam, VĐV Trương Huỳnh Minh Trí của TPHCM giành HCĐ (10”90).

Trên bảng tổng sắp tạm thời, đội điền kinh trẻ TPHCM có hạng 4 khi đã giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tuy nhiên, thứ hạng vẫn còn thay đổi do VĐV điền kinh trẻ TPHCM tiếp tục thi đấu nhiều nội dung trong các buổi thi đấu tiếp theo. Đội Ninh Bình đang dẫn đầu với 2 HCV và 2 HCĐ. Giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia 2025 kéo dài tới hết ngày 14-10. Giải thu hút 480 VĐV tranh tài tại sân vận động Tam Kỳ và sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng).

MINH CHIẾN