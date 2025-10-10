VĐV Phạm Xuân Tiến giành HCV cho đội tuyển TPHCM ngày khai màn giải điền kinh trẻ quốc gia 2025

Phạm Xuân Tiến tiếp tục giữ phong độ cao để là nhà vô địch nội dung nhảy xa nam tại giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025.

Phạm Xuân Tiến giành HCV cho đội TPHCM tại ngày đầu của giải điền kinh trẻ quốc gia 2025. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

Buổi sáng tranh tài đầu tiên ngày 10-10, đội tuyển điền kinh trẻ TPHCM giành tấm HCV quan trọng của Phạm Xuân Tiến tại chung kết nhảy xa nam. Nội dung có 23 VĐV tham dự và Phạm Xuân Tiến giành kết quả tốt nhất 7m48 để là nhà vô địch giải năm nay. Hạng nhì thuộc về Trần Văn Thật (Cà Mau, 7m10) còn hạng ba là Trần Công Tín (Vĩnh Long, 7m10).

Phạm Xuân Tiến mới bước vào tuổi 19 và được xem là 1 trong những tài năng trẻ triển vọng nội dung nhảy xa nam. Cách đây gần 2 tháng, Phạm Xuân Tiến đã vượt các đàn anh Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Văn Nghĩa, Trần Văn Diện để giành HCV nhảy xa nam giải vô địch quốc gia 2025 được tổ chức ở Đà Nẵng. Tại hố nhảy khi đó, Phạm Xuân Tiến đạt kết quả 7m76. Đây cũng được công nhận là kỷ lục quốc gia trẻ nội dung nhảy xa nam.

Giới chuyên môn dự báo, nếu được đầu tư tốt, Phạm Xuân Tiến còn cơ hội phát triển để tiệm cận các thông số cao về thành tích.

Giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia 2025 sẽ chứng kiến cuộc tranh tài của 480 VĐV (306 nam, 174 nữ) của 24 nội dung nam và 24 nội dung nữ cùng 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m, 4x400m. “Các giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia luôn là dịp để địa phương cả nước cử lực lượng thi đấu nhằm tìm ra những nhân tố tốt cho điền kinh Việt Nam ở tương lai”, đại diện trọng tài chuyên môn giải – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi.

Qua mỗi giải vô địch trẻ quốc gia, điền kinh Việt Nam đã phát hiện không ít VĐV tài năng để tập trung các đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam và đội tuyển điền kinh Việt Nam. Năm ngoái, một trong những gương mặt tạo được sự nổi bật chuyên môn là Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ). Hiện tại, Tạ Ngọc Tưởng đã được tập trung đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại sân vận động Tam Kỳ (Đà Nẵng) và sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) từ ngày 10-10 tới 14-10.

Cùng tại buổi sáng đầu tiên của giải, giới chuyên môn đã chứng kiến tấm HCV nhảy cao nữ của Dương Thị Thảo (Quân đội) khi đạt thông số 1m85. Kết quả đã phá kỷ lục trẻ quốc gia. Dương Thị Thảo đang là VĐV có chuyên môn tốt nhất nội dung nhảy cao nữ mà điền kinh Việt Nam sở hữu.

Tuyển thủ Dương Thị Thảo đang có phong độ tốt nội dung nhảy cao nữ. Ảnh: MINH CHIẾN

Dù trẻ tuổi đời nhưng cô đã giành HCV giải vô địch quốc gia 2025 với kết quả 1m84 tại Đà Nẵng vào tháng 8. Khi đó thông số này đã được công nhận là kỷ lục trẻ quốc gia. Bây giờ, Dương Thị Thảo tiếp tục phá kỷ lục của chính mình.

Một số kết quả HCV tại ngày đầu tiên giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia thuộc về Lương Thị Khan (Lạng Sơn), 5.000m nữ: 19’17”93; Nguyễn Văn Bảo Hướng (Quân đội), đẩy tạ nam: 14m75; đội Hà Nội, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ: 3’36”56;

MINH CHIẾN