Giải điền kinh trẻ quốc gia 2025 thu hút hơn 400 VĐV tranh tài

Giải đấu được tranh tài tại Đà Nẵng với sự góp mặt hơn 400 VĐV của 35 đơn vị trong cả nước góp mặt.

Các VĐV đã tham dự giải vô địch lứa tuổi trẻ quốc gia 2025 tiếp tục có cơ hội tranh tài giải vô địch trẻ quốc gia 2025 ở Đà Nẵng. Ảnh: TÙNG PHƯƠNG

“Giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia là cuộc thi đấu quan trọng để các đơn vị cử lực lượng VĐV trẻ tốt nhất tham dự. Đây cũng là giải đấu sẽ thu hút tất cả VĐV trẻ triển vọng của điền kinh Việt Nam trong các nội dung đối với nam, nữ thi đấu. Nhiều gương mặt đã là tuyển thủ đội điền kinh trẻ Việt Nam tuy nhiên chúng tôi vẫn kiểm tra kỹ thành tích của họ trong giải đấu”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi.

Theo Liên đoàn điền kinh Việt Nam, lực lượng tham dự giải tới từ 35 đơn vị với tổng 427 VĐV. Trong đó, đội TPHCM góp mặt 39 VĐV (16 nam, 13 nữ) còn điền kinh Hà Nội có 24 VĐV, Đà Nẵng có 28 VĐV, Quân đội có 31 VĐV, Ninh Bình có 21 VĐV…

Giải đấu tranh tài trên sân vận động Tam Kỳ (Đà Nẵng) và sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) từ ngày 7-10 tới 15-10. Toàn giải sẽ tranh tài 51 nội dung, trong đó nội dung dành cho nam là 24, nội dung dành cho nữ là 24 và 3 nội dung tiếp sức hỗn hợp (4x100m nam nữ; 4x400m nam nữ; 4x800m nam nữ).

Theo quy định, các VĐV từ 16 tuổi trở lên mới được đăng ký tranh tài và giới hạn tuổi là U20 trong các nội dung dành cho nam, nữ.

Năm ngoái trong cuộc tranh tài tại Kontum, đội điền kinh trẻ Phú Thọ đã vô địch toàn đoàn. Cũng tại giải này, 9 kỷ lục trẻ đã được xác lập. Năm nay, giới chuyên môn dự báo sẽ có thêm những kết quả khả quan về chuyên môn.

Tháng 6 năm nay, điền kinh Việt Nam đã tổ chức giải vô địch nhóm tuổi trẻ quốc gia 2025, thu hút gần 1.000 VĐV tham dự. Đây là lần đầu tiên, 1 giải điền kinh thuộc hệ thống quốc gia có đầy đủ đơn vị cả nước cử VĐV góp mặt.

