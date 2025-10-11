Khởi tranh giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025

Quang cảnh lễ khai mạc

Giải Vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 10 đến 14-10, có sự tham dự của 35 đơn vị với 427 vận động viên (279 nam, 148 nữ). Các vận động viên tranh tài ở 51 bộ huy chương, trong đó có 3 bộ huy chương của nội dung tiếp sức hỗn hợp.

Theo ông Nguyễn Đức Nguyên, Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ tìm kiếm thêm những gương mặt mới có chuyên môn tốt cho điền kinh Việt Nam”.

Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, tại lễ khai mạc, ban tổ chức cùng thành viên các đơn vị tham dự giải đã chung tay góp sức, quyên góp hỗ trợ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Thái Nguyên. Theo thống kế của ban tổ chức, số tiền quyên góp được gần 35 triệu đồng đã được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

Ban tổ chức và các đoàn tham dự quyên góp, ủng hộ người dân vùng bão lũ

Trong ngày thi đấu đầu tiên, vận động viên Dương Thị Thảo (Quân đội) gây ấn tượng với tấm HCV nội dung nhảy cao nữ với kết quả 1m85, thành tích được công nhận là kỷ lục trẻ mới. Đáng nói, chỉ mới tháng 8 năm nay, Dương Thị Thảo đã giành HCV nhảy cao nữ tại Giải vô địch quốc gia 2025 bằng kết quả 1m84, cũng là kỷ lục mới khi đó. Sau gần 2 tháng, cô tiếp tục phá kỷ lục của chính mình.

NGUYỄN ANH