4 kỷ lục đã được xác lập tại giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025

Giải đấu khép lại sau các cuộc tranh tài cuối cùng tại Đà Nẵng và năm nay giới chuyên môn ghi nhận có 4 kỷ lục đã được xác lập.

Các VĐV đã tranh tài tại giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

4 kỷ lục trẻ quốc gia tại giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025 lần lượt thuộc về Dương Thị Thảo (nhảy cao nữ, 1m85); Lục Phi Yến, Hoàng Thị Ngọc Khánh, Ngô Mậu Quyết, Lâm Quang Huy (tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x100m, 44”50); Đỗ Hoàng Nghĩa (8 môn phối hợp nam, 5501 điểm); Lương Quốc Huy (nhảy sào nam, 4m46).

Trong ngày tranh tài cuối, đội điền kinh TPHCM đã thi đấu xuất sắc giành thêm 2 HCV để vươn lên vị trí hạng 3 chung cuộc. Các tấm HCV được VĐV điền kinh trẻ TPHCM giành thêm ở nội dung tiếp sức 4x200m nam (1’27”54) và tiếp sức 4x200m nữ (1’42”68).

Ngoài ra, giới chuyên môn còn chứng kiến một số kết quả đáng chú ý tại ngày cuối như ngôi vô địch nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ của Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng, 10’50”55), HCV 3.000m chướng ngại vật nam của Lương Xuân Sơn (Phú Thọ, 9’39”49), HCV nhảy sào nữ của Lê Thị Hà Uyên (Thanh Hóa, 3m10) và HCV nhảy sào nam của Lương Quốc Huy (Cao Bằng, 4m46, phá kỷ lục).

Chung cuộc, đội điền kinh trẻ TPHCM giành 4 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ xếp hạng 3. Đội Ninh Bình có 8 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ giữ vị trí số 1 còn chủ nhà Đà Nẵng có 4 HCV, 4 HCB, 7 HCĐ đứng hạng nhì. Các đội điền kinh trẻ Quân đội và Hà Nội không lọt vào 3 vị trí dẫn đầu năm nay. Điền kinh trẻ Quân đội giành 4 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ nên đứng hạng 3 trong khi Hà Nội có 3 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ nên xếp hạng 4.

MINH CHIẾN