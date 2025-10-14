Đội tuyển TPHCM giành 2 HCV tại giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025

Các cuộc tranh tài giải điền kinh vô địch trẻ quốc gia 2025 vẫn đang diễn ra hấp dẫn tại Đà Nẵng và VĐV của TPHCM tạm giành được 2 HCV.

Các VĐV điền kinh trẻ TPHCM nỗ lực thi đấu giành thành tích. Ảnh: TRỊNH ĐỨC

Tính tới trước ngày bế mạc, các VĐV của TPHCM giành được 2 ngôi vô địch tại giải. Các tấm HCV thuộc về Phạm Xuân Tiến (nhảy xa nam) và đội tiếp sức 4x100m nam (Trần Minh Đạt, Nguyễn Quốc Bảo Toàn, Võ Đăng Quy, Trương Huỳnh Minh Trí).

Ở ngày thi đấu áp chót 13-10 của giải, đội tuyển TPHCM chứng kiến gương mặt trẻ Thạch Kim Hiếu về đích thứ nhì, giành HCB cự ly 200m nam với kết quả 21”95. Vô địch nội dung là Lâm Quang Huy (Công an Nhân dân, 21”63). Hiện tại, VĐV của đội tuyển TPHCM vẫn tổng thành tích 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Ngày 14-10 sẽ là ngày tranh tài cuối cùng. Điền kinh trẻ TPHCM kỳ vọng VĐV tiếp tục mang về các thành tích quan trọng.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, cuộc đua tranh vị trí dẫn đầu vẫn đang thuộc về các đơn vị Ninh Bình, Quân đội và Đà Nẵng. “Các VĐV trẻ thi đấu trong nhiều nội dung đang nỗ lực thể hiện khả năng chuyên môn. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn kỳ vọng sẽ có thêm sự bứt phá mạnh mẽ. Hiện tại, các gương mặt tham dự giải đều là tài năng điền kinh trẻ của các đơn vị trong cả nước”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi.

Ngày 14-10 sẽ tổ chức 19 nội dung còn lại của giải sau đó ban tổ chức tiến hành bế mạc trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dẫn đầu.

MINH CHIẾN