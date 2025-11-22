Cục TDTT Việt Nam làm việc với Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đã làm việc cùng Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á – ông Dahlan Jumaan Al Hamad trao đổi nhiều thông tin quan trọng.

Cục TDTT Việt Nam làm việc cùng Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á và thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: VĂN DUY

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á – ông Dahlan Jumaan Al Hamad có mặt tại Việt Nam thực hiện chương trình làm việc quan trọng sẽ diễn ra tại Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Điền kinh châu Á năm 2025 do chúng ta lần đầu làm chủ nhà.

Chiều ngày 21-11, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á đã làm việc với Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt. Trong buổi làm việc, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad cùng đại diện Cục TDTT Việt Nam trao đổi nhiều nội dung quan trọng, hướng tới những đề xuất hợp tác phát triển tương lai.

Trong Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Điền kinh châu Á năm 2025 sắp diễn ra tới đây, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad sẽ lắng nghe những đề xuất từ điền kinh Việt Nam từ đó có những xem xét kỹ lưỡng hướng đến phối hợp để có sự phát triển chung và phát triển cho điền kinh Việt Nam.

Ở cuộc làm việc với lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cùng Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Dahlan Jumaan Al Hamad tin rằng điền kinh Việt Nam đang có nhiều VĐV tiềm năng, tài năng. Đây là một trong những yếu tố để Liên đoàn điền kinh châu Á tạo điều kiện để điền kinh Việt Nam được thụ hưởng về hạ tầng cơ sở tại các Trung tâm đào tạo của Liên đoàn châu Á.

Trong buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết điền kinh Việt Nam sẽ tham dự nhiều đấu trường quan trọng trong thời gian sắp tới, đặc biệt là SEA Games 33-2025 và ASIAD 20 năm 2026… Từ đó trong tương lai, Cục TDTT Việt Nam mong muốn Liên đoàn điền kinh châu Á giới thiệu các chuyên gia giỏi hỗ trợ điền kinh Việt Nam có thể đạt các mục tiêu thành tích đề ra.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đề xuất sự hỗ trợ của Liên đoàn điền kinh châu Á về vấn đề hồi phục cho VĐV điền kinh Việt Nam sau tập luyện và chấn thương.

Đại diện Cục TDTT Việt Nam cho biết đang xây dựng kế hoạch và xúc tiến xin đăng cai giải điền kinh tầm cỡ châu lục trong vòng 2 năm tới khi có cơ sở vật chất đảm bảo. Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á kỳ vọng tới năm 2030, Việt Nam sẽ có những cơ hội và khả năng tổ chức những sự kiện liên quan đến marathon và nhiều nội dung khác và có thể thể phối hợp cùng các quốc gia khác đăng cai những giải đấu tầm cỡ.

Dự kiến, chương trình Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Điền kinh châu Á năm 2025 sẽ tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24-11.

MINH CHIẾN