Taekwondo và Jujitsu giành thêm HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam

Các võ sĩ đội tuyển jujitsu và taekwondo Việt Nam tiếp tục mang về những tấm HCV quý giá trong ngày tranh tài tiếp theo của SEA Games 33-2025.

Võ sĩ Nguyễn Hồng Trọng (đỏ) đã có tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển jujitsu Việt Nam đã bước vào thi đấu các hạng cân dành cho nội dung newaza trong chiều 11-12. Tại 4 hạng cân của ngày tranh tài, chúng ta có võ sĩ Đặng Đình Tùng lọt vào chung kết newaza Gi 69kg nam. Đối thủ của Đặng Đình Tùng là tuyển thủ Baluyo Yman Xavier (Philippines). Ngay khi trọng tài cho trận đấu diễn ra, Đặng Đình Tùng đã chủ động ra đòn để khóa đối thủ nhằm ghi điểm hiệu. Với ưu thế vượt trội hơn đối phương, võ sĩ của Việt Nam vượt lên giành chiến thắng 5-0.

Chiến thắng đã giúp Đặng Đình Tùng có tấm HCV tại SEA Games 33-2025. Đồng thời, đội tuyển jujitsu Việt Nam cũng giải tỏa áp lực về thành tích HCV tại Thái Lan lần này. Chỉ tiêu của đội tuyển jujitsu Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là phấn đấu giành từ 1 tới 2 HCV. “Chúng tôi xin chúc mừng em Đặng Đình Tùng đã giành được HCV tại SEA Games 33-2025. Đây là chiến thắng quan trọng. Toàn đội có thêm tinh thần sau khi đã giành được HCV”, HLV trưởng Bùi Đình Tiến chia sẻ tại Thái Lan.

Buổi chiều tranh tài tại SEA Games 33-2025 cũng ghi nhận võ sĩ taekwondo Việt Nam giành thêm HCV với kết quả của tuyển thủ Nguyễn Hồng Trọng tại hạng cần 54kg nam. Ở bán kết, Hồng Trọng vượt qua Barbosa Kurt Bryan (Philippines) với tỷ số 2-1.

Bước vào chung kết, Nguyễn Hồng Trọng đã thi đấu với Tumakaka Aziz Hidayat (Indonesia). Tại hiệp đầu, Hồng Trọng thắng 16/8. Trong hiệp thứ 2, võ sĩ của Việt Nam bất ngờ thua 8/10. Ở hiệp đấu thứ 3, sau khi được điều chỉnh, Hồng Trọng giành chiến thắng 10/5. Chung cuộc, võ sĩ của Việt Nam thắng 2-1, giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 2 của đội tuyển taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN