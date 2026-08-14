Đầu tư để bóng đá cải thiện vị thế

Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) vừa giành chiến thắng ở trận play-off để trở thành CLB bóng đá Việt Nam đầu tiên góp mặt ở vòng đấu bảng của AFC Champions League Elite. Quan trọng hơn, CAHN đã vượt qua Adelaide United, Á quân của A-League (Giải vô địch Australia được xếp hạng cao hơn V-League đến 50 bậc).

CAHN đã chơi thuyết phục trước đại diện Australia ngay trên sân khách dù đội hình xuất phát chỉ có duy nhất Trần Đình Trọng là cầu thủ nội địa, còn lại là 6 cầu thủ ngoại binh và 4 cầu thủ Việt kiều. Chiến thắng của CAHN mang đến nhiều giá trị, từ chuyên môn đến tinh thần. Trước đó, nhiều lần dự AFC Champions League nhưng chưa đội bóng Việt Nam nào vào tới vòng loại trực tiếp.

Đình Bắc (phải) là cầu thủ thuộc lứa U23 thường xuyên được ra sân ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Qua thành tích của CAHN cho thấy, nếu đầu tư nghiêm túc, các CLB Việt Nam có thể thi đấu sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu Á. Một đại diện được đầu tư mạnh, đạt thành tích cao ở sân chơi châu Á thì sẽ cải thiện điểm số sức mạnh của bóng đá Việt Nam nói chung, bảo đảm số suất dự giải châu lục.

Nhìn sang các nước bạn với 2 đội điển hình là Buriam United (Thái Lan) và Johor Darul Ta'zim (JDT) của Malaysia đã cho thấy rõ điều đó. Cả hai CLB này nằm trong tốp 10 CLB dự AFC Champions League nhiều nhất, thường vượt qua vòng bảng hoặc tiến đến tứ kết. Qua đó giúp Thái Lan và Malaysia đều đặn năm nào cũng có đại diện góp mặt (thậm chí mùa này Thái Lan có đến 3 đại diện).

Tuy nhiên, việc CAHN thi đấu quốc tế với đội hình có rất ít cầu thủ nội, hay đội tuyển Việt Nam ra sân với 5-7 cầu thủ không sinh ra tại Việt Nam có thể giúp cho vị thế của bóng đá nước nhà cải thiện trong thời gian ngắn, nhưng cơ hội cho các tài năng nội địa sẽ giảm đi. Cụ thể, năm 2018, Việt Nam vô địch AFF Cup với đội hình có đến 15 cầu thủ U23 nhưng chỉ 9 cầu thủ đá chính; ở ASEAN Cup 2026 có 5 cầu thủ U23 nhưng chỉ có Nguyễn Đình Bắc được ra sân thường xuyên.

Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều khiến cho lứa cầu thủ năm 2018 chỉ còn 3 cái tên là Đoàn Văn Hậu, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Quang Hải, dù về lý thuyết đây là thời điểm đỉnh cao sự nghiệp của các cầu thủ này (28-29 tuổi). Còn tại ASEAN Cup 2026, tuổi trung bình đội hình xuất phát của Việt Nam lên đến 29,5. Nghĩa là “tre già nhanh” mà “măng chưa kịp mọc”.

Làm sao để không bỏ lỡ thời cơ, xu hướng trong việc sử dụng “ngoại binh” để cải thiện vị thế, mà vẫn bảo đảm “đầu ra” cho hệ thống đào tạo là bài toán ở tầm chiến lược dành cho các nhà quản lý bóng đá Việt Nam. Mục tiêu là thường xuyên có các CLB dự AFC Champions League nhưng vẫn phát triển bóng đá nội địa, phát triển tài năng bóng đá trẻ.

ĐĂNG LINH