Giải Pickleball Hội nhà Báo Việt Nam 2026 trở thành sân chơi của tinh thần kết nối

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 đến 21-4-2026), đồng thời hướng đến lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 đến 30-4-2026).
Mục tiêu của Ban Tổ chức là tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng. Vì vậy, các tay vợt đã bước vào cuộc tranh tài với tinh thần quyết tâm cao, tạo nên những màn so tài quyết liệt.
Điểm đặc biệt là không chỉ có các nhà báo đến từ TPHCM và các cơ quan thường trú Trung ương, địa phương, mà còn có sự góp mặt của các doanh nhân, nghệ sĩ và khách mời tham dự giải, cùng tạo nên một không gian giao lưu cởi mở, vui vẻ và đầy tinh thần kết nối.
Chính vì vậy, nội dung đồng đội được Ban tổ chức đưa vào chương trình thi đấu, với mỗi cơ quan báo chí là một đội tuyển, càng khiến cho sân chơi trở nên thú vị. Các nhà báo cũng thể hiện kỹ năng chơi Pickleball khá điêu luyện, nhiều người sở hữu trình độ thi đấu không hề thua kém xa so với các tay vợt bán chuyên nghiệp.
Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, bày tỏ niềm vui khi sự kiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng nghiệp và đồng hành từ các đơn vị doanh nghiệp. Ông khẳng định: nếu phong trào này hiệu quả, mang lại ích lợi, Hội Nhà báo sẽ duy trì sân chơi Pickleball thường xuyên cho giới báo chí, biến Pickleball trở thành môn thể thao gắn kết và lan tỏa tinh thần tích cực trong làng báo nói riêng và trong cộng đồng nói chung.
Một số hình ảnh hoành tráng của Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026: