Giải Pickleball Hội nhà Báo Việt Nam 2026 trở thành sân chơi của tinh thần kết nối

Ngày 19-4, tại Cụm sân Pickleball Tana Sports (TPHCM), Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 quy tụ hơn 300 vận động viên là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước tham dự đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn.

Hơn 300 tay vợt tham gia tranh tài ở Giải Pickleball Hội nhà Báo Việt Nam 2026. Ảnh: Quỳnh Mai

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 đến 21-4-2026), đồng thời hướng đến lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 đến 30-4-2026).

Mục tiêu của Ban Tổ chức là tạo ra một sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng. Vì vậy, các tay vợt đã bước vào cuộc tranh tài với tinh thần quyết tâm cao, tạo nên những màn so tài quyết liệt.

Đồng chí Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (hàng trước, thứ ba từ trái qua) đến dự và động viên Giải Pickleball Hội nhà Báo Việt Nam 2026.

Điểm đặc biệt là không chỉ có các nhà báo đến từ TPHCM và các cơ quan thường trú Trung ương, địa phương, mà còn có sự góp mặt của các doanh nhân, nghệ sĩ và khách mời tham dự giải, cùng tạo nên một không gian giao lưu cởi mở, vui vẻ và đầy tinh thần kết nối.

Chính vì vậy, nội dung đồng đội được Ban tổ chức đưa vào chương trình thi đấu, với mỗi cơ quan báo chí là một đội tuyển, càng khiến cho sân chơi trở nên thú vị. Các nhà báo cũng thể hiện kỹ năng chơi Pickleball khá điêu luyện, nhiều người sở hữu trình độ thi đấu không hề thua kém xa so với các tay vợt bán chuyên nghiệp.

Quyền Tổng biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn động viên các tay vợt của Báo tham gia tranh tài.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, bày tỏ niềm vui khi sự kiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đồng nghiệp và đồng hành từ các đơn vị doanh nghiệp. Ông khẳng định: nếu phong trào này hiệu quả, mang lại ích lợi, Hội Nhà báo sẽ duy trì sân chơi Pickleball thường xuyên cho giới báo chí, biến Pickleball trở thành môn thể thao gắn kết và lan tỏa tinh thần tích cực trong làng báo nói riêng và trong cộng đồng nói chung.

Đôi Nam Kiều Phong - Thành Huy (Báo SGGP) thi đấu nội dung đôi nam.

Một số hình ảnh hoành tráng của Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026:

Đôi Nam Dũng Phương - Thanh Hải (Báo SGGP) thi đấu tại giải.
Các tay vợt của đội Báo SGGP chụp ảnh lưu niệm tại giải.
Tay vợt Ngọc Phúc (Báo SGGP) thi đấu nội dung đôi nữ.
Các tay vợt thích thú với HCV lưu niệm của giải.
Tay vợt Trần Thành (VTV) thực hiện thành công "cú" đánh khó ATP.
Đôi Nam Kiều Phong - Thành huy (Báo SGGP).
Đội Báo SGGP chụp ảnh lưu niệm tại giải Pickleball Hội nhà Báo Việt Nam 2026.
DŨNG PHƯƠNG

