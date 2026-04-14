Pickleball lần đầu góp mặt tại Đại hội TDTT TPHCM

Lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM, pickleball đã tạo dấu ấn đặc biệt, cho thấy sự phát triển và độ lan tỏa ngày càng rõ nét của môn thể thao này.

5 nội dung tranh tài tại giải pickleball Đại hội TDTT TPHCM 2026

Giải pickleball trong khuôn khổ Đại hội TDTT TPHCM 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 17-4 tại Câu lạc bộ Phú Thọ (phường Phú Thọ). Đây là lần đầu môn thể thao này được tổ chức ở cấp đại hội TDTT của thành phố, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển từ phong trào sang chuyên nghiệp.

Giải đấu quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 30 đơn vị phường, xã, tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Với hơn 150 trận đấu diễn ra liên tục trong 5 ngày, giải tạo nên mật độ thi đấu cao, phản ánh rõ tính cạnh tranh và sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với pickleball.

Lần đầu tiên pickleball trở thành môn thi đấu chính thức Đại hội TDTT TPHCM

Theo đánh giá của ban tổ chức, quy mô và chất lượng chuyên môn của giải cho thấy độ lan toả của pickleball trong hệ sinh thái thể thao TPHCM. Bà Trần Thanh Hoàng Ngân, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM cho biết, thông qua giải đấu, ban chuyên môn sẽ tuyển chọn những tuyển thủ tiềm năng, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đồng thời, đây cũng là dịp để ban tổ chức tích lũy kinh nghiệm, hướng đến việc tổ chức chuyên nghiệp hơn giải pickleball ở đại hội toàn quốc trên sân nhà vào cuối năm.

Việc pickleball trở thành môn thi đấu chính thức tại Đại hội TDTT TPHCM được xem là cột mốc quan trọng, mở ra điều kiện để môn này được đầu tư bài bản về hệ thống giải đấu, công tác huấn luyện và phát triển vận động viên trong tương lai.

NGUYỄN ANH