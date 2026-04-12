Sôi nổi phong trào cầu lông từ Đại hội TDTT TPHCM 2026

Không khí tranh tài môn cầu lông thuộc khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) TPHCM 2026 trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của nhiều tay vợt tên tuổi, kết hợp lực lượng vận động viên bán chuyên, tạo nên sự giao thoa bản sắc rất riêng cho giải đấu.

Các tuyển thủ tranh tài ở 7 nội dung đơn, đôi, đồng đội

Môn cầu lông trong khuôn khổ Đại hội TDTT TPHCM 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 18-4 tại CLB thể thao Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hoà), thu hút sự tham gia của 48 đơn vị phường, xã với gần 400 vận động viên. Điều đặc biệt của giải đấu năm nay là sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang… khi các vận động viên này đại diện cho phường, xã nơi sinh hoạt và tập luyện. Bên cạnh đó là các tuyển thủ bán chuyên, những gương mặt tiêu biểu của thể thao địa phương.

Các trận đấu tại giải diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, không khí tranh tài quyết liệt nhưng vẫn đậm tinh thần thể thao. Ban tổ chức cũng đã xác định kết quả chung cuộc ở nội dung đồng đội. Ở nội dung đồng đội nam, hạng nhất thuộc về phường Linh Xuân, hạng nhì là phường Đức Nhuận, trong khi phường Chợ Lớn và Diên Hồng đồng hạng ba. Ở nội dung đồng đội nữ, phường An Đông giành hạng nhất, phường Bình Thạnh xếp hạng nhì, còn phường Tân Sơn Nhất và phường Linh Xuân đồng hạng ba.

Đội phường An Đông (giữa) có sự góp mặt của Vũ Thị Trang giành hạng nhất đồng đội nữ

Theo ban tổ chức, giải đấu là dịp để các vận động viên cọ xát thực tế, rèn luyện bản lĩnh thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phong trào cầu lông cũng như công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tố cho thể thao thành phố trong giai đoạn tới.

Đại hội TDTT TPHCM 2026 không chỉ là ngày hội lớn của thể thao thành phố mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong lộ trình phát triển thể thao thành tích cao. Đây được xem là bước “chạy đà” quan trọng nhằm chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm.

NGUYỄN ANH