Bóng chuyền hấp dẫn ngay từ vòng bảng

Sau 4 năm chờ đợi, sân chơi bóng chuyền trong nhà thuộc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM đã chính thức quay trở lại, mang theo không khí tranh tài sôi nổi và chất lượng chuyên môn cao.

Đại hội tổ chức thi đấu 2 nội dung: bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ

Là một trong những môn thi đấu được mong đợi nhất của Đại hội TDTT TPHCM 2026, bóng chuyền trong nhà năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 24-4 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường An Hội Đông. Ngay từ những ngày đầu khởi tranh, các trận đấu vòng loại đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, tạo nên bầu không khí thể thao hào hứng.

Giải đấu quy tụ 23 đội bóng đến từ các phường, xã trên địa bàn TPHCM và lực lượng Công an thành phố, trong đó có 18 đội nam và 5 đội nữ. Số lượng đội tham dự đông, trải đều ở nhiều địa phương cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào bóng chuyền cơ sở cũng như sự quan tâm đầu tư nghiêm túc của các đơn vị.

Theo Ban tổ chức, do Đại hội TDTT TPHCM được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần, nên các đội đã có quá trình chuẩn bị dài hơi, bài bản cả về lực lượng lẫn chiến thuật. Nhiều đội mang đến giải hình ảnh mới mẻ với dàn vận động viên trẻ kết hợp cùng những trụ cột giàu kinh nghiệm, giúp chất lượng các trận đấu được nâng lên rõ rệt.

Nội dung nữ cũng bắt đầu tranh tài từ 11-4

Thực tế thi đấu đã chứng minh sức hấp dẫn đó khi hàng loạt trận đấu vòng bảng diễn ra kịch tính. Ở bảng nữ, đội Đông Hòa thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long Nguyên, trong khi đại diện Chợ Lớn cũng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Tân Bình. Ở nội dung nam, nhiều trận đấu có thế trận giằng co quyết liệt, tiêu biểu là cuộc đối đầu giữa Long Hải và Thủ Đức kết thúc với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho Long Hải. Đội Công an TPHCM cũng cho thấy sức mạnh khi thắng An Nhơn 3-0...

Không chỉ là sân chơi để các đội cọ xát, nâng cao trình độ trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vào cuối năm, giải bóng chuyền trong nhà Đại hội TDTT TPHCM 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác phát hiện, tuyển chọn nhân tố mới. Thông qua giải đấu, ban chuyên môn kỳ vọng sẽ tìm ra những gương mặt tiềm năng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển thành phố, hướng đến mục tiêu chinh phục thành tích cao ở các đấu trường lớn trong thời gian tới.

NGUYỄN ANH