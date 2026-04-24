Giải Pickleball World Cup 2026 tại Đà Nẵng: Dự kiến quy tụ 4.000 vận động viên

Đây là lần đầu tiên, một quốc gia châu Á đăng cai giải đấu pickleball quy mô toàn cầu, đánh dấu bước phát triển mới của bộ môn này trong khu vực.

Theo ban tổ chức, giải dự kiến diễn ra từ ngày 30-8 đến ngày 6-9-2026, tại Cung Thể thao Tiên Sơn và một số cụm sân trung tâm TP Đà Nẵng.

Sự kiện kỳ vọng thu hút hơn 4.000 vận động viên đến từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức trước tại Lima (Peru) năm 2024 và Florida (Mỹ) năm 2025.

Ông Hercilio Cabieses, Giám đốc điều hành Pickleball World Cup cho biết, Đà Nẵng là địa điểm đẹp, phù hợp để tổ chức giải đấu. Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút 4.000 vận động viên từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Theo ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball TP Đà Nẵng, việc đăng cai giải đấu không chỉ thể hiện qua những con số ấn tượng mà còn là biểu tượng của sự kết nối toàn cầu, nơi tinh thần thể thao được tôn vinh và lan tỏa.

Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giải đấu gồm hai hạng mục chính là thi đấu quốc gia và cá nhân. Hạng mục quốc gia có 5 nội dung: Open, Kids, Junior, Senior và Master; hạng mục cá nhân thi đấu theo nhóm tuổi và trình độ.

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu là 500.000 USD.

