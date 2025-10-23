Đương kim vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu giải câu lạc bộ thế giới tại Brazil

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ tham dự giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2025 tại Brazil vào tháng 12 năm nay.

Đội VTV Bình Điền Long An sẽ có cơ hội tham dự giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2025 tại Brazil. Ảnh: VTVBĐLA

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã thông báo dự kiến chương trình tranh tài giải vô địch câu lạc bộ nữ thế giới 2025 diễn ra từ ngày 8 tới 14-12 tại thành phố Sao Paulo (Brazil).

Các đội bóng có suất tham dự gồm Osasco (Brazil), Imoco Conegliano (Italia), Scandicci (Italia), Praia Clube (Brazil), Lima (Peru), Zhetysu VC (Kazkahstan), Zamalek (Ai Cập) và VTV Bình Điền Long An.

Đội VTV Bình Điền Long An giành suất tham dự giải đấu sau khi có ngôi á quân giải vô địch câu lạc bộ nữ châu Á 2025 (AVC Women's Volleyball Champions League). Giải này đã diễn ra vào tháng 4 năm nay. Khi đó, VTV Bình Điền Long An để thua Zhetysu VC 1-3 tại trận chung kết. Trong giải này, đội VTV Bình Điền Long An sử dụng ngoại binh Natalia Lijewska (Ba Lan).

Kết thúc giải vô địch quốc gia 2025, đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi vô địch và bảo vệ vị trí số 1 tại Việt Nam từ năm 2024. Chắc chắn, đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ không có chủ công Trần Thị Thanh Thúy tại cuộc tranh tài ở Brazil bởi cô đang thi đấu tại Nhật Bản.

Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, đội VTV Bình Điền Long An đã đăng ký 14 cầu thủ chính thức gồm Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Lê Như Anh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Roni Jones Perry.

MINH CHIẾN