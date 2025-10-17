Nhà vô địch quốc gia VTV Bình Điền Long An đã trải qua một mùa giải đáng nhớ

Bước vào mùa giải 2025, đội VTV Bình Điền Long An gặp không ít áp lực khi tham dự với vai trò đương kim vô địch quốc gia dù vậy cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng này đã thể hiện được bản lĩnh tại thời điểm quyết định để giành chiến thắng cuối cùng.

Đội VTV Bình Điền Long An đã có chiến thắng xứng đáng tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: VTVBĐLA

Mùa giải nhiều thay đổi

Tại giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, đội VTV Bình Điền Long An thi đấu 5 trận (4 thắng, 1 thua) để tạm giữ vị trí hạng nhì. Ở các trận đấu tại Đông Anh (Hà Nội) khi đó, HLV trưởng của đội bóng là ông Thái Quang Lai.

Tuy nhiên bước vào giai đoạn 2 (vòng 2), đội bóng bổ nhiệm HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa đảm nhiệm vai trò HLV trưởng thay ông Thái Quang Lai. Trước khi vòng 2 diễn ra tại Ninh Bình, không ít nghi ngại của giới chuyên môn đặt ra rằng liệu HLV Ngọc Hoa đủ kinh nghiệm để chèo lái con thuyền VTV Bình Điền Long An hay chưa. Thực tế trên sân, vị HLV trưởng này thể hiện được bản lĩnh của mình khi cùng học trò vượt qua vòng bảng để vào bán kết rồi giành chiến thắng trước các đối thủ quan trọng gồm Ngân hàng Công Thương (tại bán kết) và Ninh Bình (tại chung kết).

Chiến thắng mang đến cảm xúc thăng hoa cho tập thể đội bóng tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Nhưng nhìn thật kỹ, mọi người hiểu rằng vai trò của HLV trưởng có tính quyết định đáng kể. Ngọc Hoa là HLV nữ duy nhất đảm trách vai trò HLV trưởng giành ngôi vô địch quốc gia trong những mùa giải đã qua ở Việt Nam.

“Đội bóng có sự chuẩn bị chuyên môn kỹ. Tuy nhiên, tất cả thấy rằng cầu thủ của chúng tôi giữ vững các kết quả từ giai đoạn thứ nhất cho tới giai đoạn thứ 2. Đây là thành tích của tập thể đội bóng, không của riêng lẻ cá nhân nào”, HLV Ngọc Hoa đã chia sẻ sau trận chung kết.

Giữ vững sự tập trung

Chiến thắng tại trận chung kết nữ mang lại nhiều cảm xúc cho cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Ảnh: VFV

Tại giai đoạn thứ nhất, VTV Bình Điền Long An có chủ công Trần Thị Thanh Thúy tham dự. Vào vòng 2, Thanh Thúy đã sang Nhật Bản nên không tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Tuy nhiên, HLV Ngọc Hoa có sự quyết đoán khi đưa Đặng Thị Kim Thanh ra sân ở vị trí đối chuyền thay thế Nguyễn Thị Trà My. Đây có thể xem là 1 trong những sự thay đổi có giá trị mà VTV Bình Điền Long An đã làm để đạt thành công tại vòng 2 cũng như vòng chung kết. “Tôi không biết nói gì hơn về chiến thắng tại trận chung kết. Đây là sự tập trung được đảm bảo tốt nhất từ tinh thần cầu thủ cho tới chuyên môn của từng người”, HLV Ngọc Hoa nói thêm.

Trong khi đó, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thể thao Bình Điền Long An – ông Phan Hùng Cường bày tỏ: “Ngôi vô địch quốc gia năm nay thật sự cảm xúc với chúng tôi. Đội bóng giữ được tinh thần tốt và có sự tập trung để làm nên những chiến thắng quyết định”.

Nhìn lại lịch sử, đây là lần thứ 2 đội VTV Bình Điền Long An bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đã có từ mùa trước. Họ từng vô địch 2 năm liên tiếp 2017 và 2018. Bây giờ, đội VTV Bình Điền Long An vô địch năm 2024 và 2025.

14 cầu thủ chính thức của VTV Bình Điền Long An tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025: Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Lê Như Anh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Lữ Thị Phương và Roni Jones Perry.

MINH CHIẾN